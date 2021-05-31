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全台確診者足跡集中在賣場和市場！買菜一次購足很重要 營養師傳授「購菜」撇步

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/31 16:45
國內疫情延燒，建議民眾透過外送蔬菜，若需要外出購菜，一次買足、減少外出、買好就走、避免逗留以降低染疫風險。 （示意圖／Getty Imag...

國內疫情延燒，建議民眾透過外送蔬菜，若需要外出購菜，一次買足、減少外出、買好就走、避免逗留以降低染疫風險。 （示意圖／Getty Imag...

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）國內疫情持續延燒，菜市場、賣場人擠人增加風險，足不出戶待在家自「煮」防疫成為全民運動，無法常跑市場及超市，外送蔬菜亦很方便！但民眾希望可以買到新鮮且能久放的蔬果，也是一大問題。如何在減少外出之下，將一週的食材採買齊全，國泰健康管理營養師施瑞雯提供採購及儲存技巧。

選耐存食材 省冰箱空間

除了泡麵、乾糧外，營養師施瑞雯提供其他購買選擇，可採買下列較耐存放的食材，部分食材可常溫存放，亦能省去冰箱存放空間：

  • 全穀根莖類：地瓜、馬鈴薯、芋頭、山藥、南瓜、帶殼玉米(比剝好的存放更久)
  • 蛋豆魚肉類：水洗蛋、盒裝豆腐、乾豆皮、冷凍毛豆、冷凍肉品、冷凍海鮮
  • 乳品類：奶粉、保久乳、常溫優格、起士片
  • 蔬菜類：菇類(香菇、杏鮑菇、黑木耳)、莢豆類(甜豌豆、四季豆、秋葵)、筍類(蘆筍、竹筍、玉米筍)、根莖類(洋蔥、紅白蘿蔔、大頭菜)、甜椒、絲瓜、花椰菜、高麗菜、大白菜
  • 水果類：柳丁、蘋果、百香果、鳳梨、葡萄柚，常溫存放即可
  • 辛香料：蒜頭、老薑

海鮮肉類分開處理　蔬菜汆燙「殺菁」再冰

預先處理除可縮減海鮮肉類及蔬菜的體積外，可延長食材保存日程及鮮度，國泰健康管理營養師施瑞雯表示，新鮮肉品於冷藏約可存放兩日，建議冷藏僅存放兩日需求量，其餘肉品裁切適合的重量及形狀後分裝放入冷凍，避免反覆解凍影響品質；海鮮、禽肉、畜肉各類肉品預處理時，建議刀、砧板應再次清潔與擦拭，避免肉品交叉汙染，影響肉品存放時間。

蔬菜存在天然酵素，而這些酵素在冷凍或冷藏的過程中仍然會持續作用，導致營養流失與色澤質地的改變．不過，可透過「殺菁」達到保存效果，殺菁是指蔬菜用熱水汆燙方式破壞酵素活性，放入熱水後汆燙瀝乾，再冷藏或冷凍，讓保鮮更持久；適合殺菁的食材像是花椰菜、四季豆、玉米筍等，較不會收縮的蔬菜。

善用保存工具 維持蔬菜新鮮

葉菜類是所有食材中最難保存的，國泰健康管理營養師施瑞雯建議，優先去除爛葉與汙泥後，再用廚房紙巾包裹；紙巾吸附多餘水分能延緩葉菜腐爛之速度；可常溫擺放的洋蔥、薑蒜及水果等，使用蔬果網袋，透過懸吊的方式節省空間，網眼可使空氣流通保持乾燥，延長保存期限。

此外，海鮮肉類可用保鮮盒或夾鏈袋盛裝，除了可延長保鮮亦能避免各類食物交叉汙染，營養師施瑞雯也提醒，包裝寫上日期與品名，便於辨認且能確保先進先出的保存方式。
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