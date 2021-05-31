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【快訊】北台灣雙和醫院確診病患疑情緒不穩、持刀劃傷3護理師　指揮中心嚴厲譴責

新北市雙和醫院今天(5/31) 上午約7時許發生流血案件，一名在病房隔離治療的確診病患涉嫌拿水果刀劃傷3名護理師，警方獲報已前往制伏病患，3名護理師送急診治療。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/31 11:55
圖/爆料公社

圖/爆料公社

延伸閱讀: 【保持冷靜】台北醫院急診外搭棚引熱議　台灣指揮中心澄清：病患入院前須採檢•並非在戶外治療

【快訊】北台灣雙和醫院確診病患疑情緒不穩、持刀劃傷3護理師　指揮中心嚴厲譴責

指揮中心上午嚴厲譴責暴力事件 (直播截圖)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）新北市雙和醫院今天(5/31) 上午約7時許發生流血案件，一名在病房隔離治療的確診病患疑似情緒不穩定，竟涉嫌拿水果刀劃傷3名護理師，警方獲報已前往制伏病患，3名護理師送急診治療。

今上午11時30分台灣中央流行疫情中心副指揮官陳宗彥召開臨時記者會, 回應媒體提問時, 他表示: 對暴力事件嚴厲譴責, 也將依法處理。他也呼籲全民在疫情緊繃期間, 對醫護人員能夠互相體諒。

警消初步了解，這名62歲洪姓的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病患，收治在雙和醫院11樓負壓隔離病房，今天上午7時許疑似情緒不穩，竟持刀攻擊3名護理師，造成3人手部及腹部等多處刀傷。

爆料公社指出, 這名男性確診者28日被送往雙和醫院11樓負壓隔離病房救治，住院3天覺得自己沒有受到足夠照護，竟持水果刀攻擊醫護人員。　

今早7點多，新北市中和雙和醫院這名62歲男確診者可能認為自己遭受隔離，不滿院方對他疏於照護，不斷大吵大鬧，還在病房內持水果刀攻擊醫護人員，導致3名護理師受傷，緊急送往急診室包紮救治，所幸皆無生命危險。

警方獲報後，因嫌犯是新冠肺炎確診者，警方也小心翼翼全副武裝到場，避免遭感染。警方到場後男子手上仍持水果刀不斷揮舞，2名警員上前奪刀後將他壓制在地，目前先將男子上銬安置在隔離病房訊問，並報請檢方依傷害罪嫌偵辦，後續將由檢察官視訊複訊，至於是否移送則由新北地檢署決定。

中央社報導，警消獲報都穿著隔離衣前往處理，順利將洪男制伏上銬，3名受傷護理師，分別是23歲施女腹部刀傷送開刀治療，25歲陳女胸部、右手刀傷，27歲蔡女腹部刀傷，送急診治療。

【快訊】北台灣雙和醫院確診病患疑情緒不穩、持刀劃傷3護理師　指揮中心嚴厲譴責

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