〈財經主筆室〉避免鈔票成為防疫缺口 台灣非現金支付該儘速提升

許多商家開通電子票證感應服務，民眾可輕鬆付款，省去現金交易與找零的不便，但幾年下來利用率仍不理想。 許多商家開通電子票證感應服務，民眾可輕鬆付款，省去現金交易與找零的不便，但幾年下來利用率仍不理想。 (來源 中央社)

本土疫情爆發讓防疫邁入三級警戒，北市萬華成為這波疫情的重災區，截至目前出現千人確診個案，很多人都不知道為何會感染病毒，由於萬華地區特殊結構，當地小商家林立、老人家很多，現金交易的比重向來很高，鈔票會不會成為防疫的缺口呢？如今再度成為民眾關注焦點，而政府在推動非現金支付的努力，似乎仍得再加把勁。

據金管會統計，2020年整體民間所有消費9.6兆元裡面，只有40.37%國人是用非現金交易，亦即是還有高達六成民眾只愛用現金消費。根據2018年「世界支付報告」，非現金支付比率，亞洲第一名是南韓77%、香港65%、中國56%、新加坡53%，台灣只有38.29%。意即，經過2年多來的努力，2020年台灣非現金支付比重僅微幅成長至40.37%，比2019年的40.91%還差。

去年全球數位平台與電子支付都大爆發下，但台灣疫情控制得當，居全球之冠，卻意外讓台灣人使用手機嗶付款或拿LINE Pay錢包、悠遊卡等電子支付的比重不增反減。除了全台許多小商家迄今只接受現金交易外，或許也與民眾在過去一年裡正常生活及出遊，愛使用現金交易的習慣讓非現金交易比重難以提升。

鈔票是否會成為新冠肺炎病毒的傳播媒介？去年3月就在立法院成為立委關注焦點，央行總裁楊金龍當時的回應是，目前每天都有進行整理與銷毀，且銷毀率高達40%。央行發行局長施遵驊則回應，「疫情指揮中心呼籲大家多洗手，有呼籲大家不要用鈔票嗎？」當時立院質疑後的結論，央行發行局長施遵驊承諾，若疫情升溫，不排除提高銷毀率。

但經過這一年多的時間，政府在防止現鈔成為病毒傳播媒介上，明顯並沒有更多的作為，以萬華地區這次成為疫情重災區，雖然至今並沒有絕對數據證明與現鈔使用率高有關，但以萬華地區的結構來看，似乎也不能完全說毫無關係。

萬華區是台北市較早發展的區域，有許多老舊社區及古蹟，是台北市重要觀光景點之一，這地區小商家眾多，使用的大都是現鈔，況且住民中老人家很多，據各銀行初步調查，全國發布3級警戒後，萬華地區分行來客數卻僅少了2成左右，比一般北市各分行少5成還低，可能與老人家不會用網路，或是總習慣去銀行有關。

就以此次重災區萬華地區確診人數就逾千人，而且確診者老人比例相當的高，為何萬華地區疫情會如此的嚴重？疫情傳播的速度會如此的快及廣？其實很多確診者都不知道為何會染上病毒，疫情指揮中心真的能夠確定鈔票不是防疫的缺口嗎？非現金支付方式在疫情期間就顯得格外重要。

金管會從2015年開始推出五年倍增計畫，要將國人使用非現金支付比重從26%翻倍成長至52%，但至2018年才到38.29%就遇到瓶頸，2020年底比重才達40.37%，比預計目標的52%相差甚遠，就算是將網路上用信用卡買東西用ATM轉帳灌水進去，也只達到51.7%，也是未達標，政府希望2025年達到九成普及率目標，顯然應該只是淪為空話。

這次本土疫情大爆發，金融機構染疫者不少也成受災戶，不少業者為降低因接觸實體貨幣而感染病毒險，已積極推動各種多元行動支付工具，希望客戶大小事都能在零接觸下完成，金管會對於業者的作為也樂觀其成，只是政府若還抱持過去總以「鼓勵」來推展業務，不懂得把握機會推出具體可行獎勵措施，台灣非現金交易比重似乎很難有效提升。