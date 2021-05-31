郭台銘要求72小時拚疫苗採購文件　台灣永齡基金會：最晚6/2向主管機關申請

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）郭台銘創辦的永齡基金會對外採購疫苗進度備受關注，郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤指出，團隊努力在72小時內完成郭台銘要求所有項目以及確認執行方法，最晚本周三6月2日向主管機關提出申請。

劉宥彤今天(5/31) 上午表示，疫苗採購進度按照主管機關要求提出8項文件內容，除了公文書寫外，8項內容有許多需要先確認執行的可能性，需要時間了解實際執行狀況。

劉宥彤透露，郭台銘在30日傍晚對執行團隊表示，只有72小時時間，要在72小時內完成所有項目以及確認執行方法，目前執行團隊正努力中。

劉宥彤表示，72小時截止時間最晚會落在6月2日（週三），如果文件準備就緒、就會向主管機關申請。

鴻海創辦人郭台銘30日晚間在臉書貼文指出，「關於疫苗一事，永齡深知國人的關切，但請各位稍安，為我們『爭取交貨」保留空間」，並以 # 標籤「72小時內拚文件」。

指揮中心發言人莊人祥表示，根據指揮中心公布「地方政府或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程」，待鴻海提供相關文件後，會先審視文件，由食藥署確認藥品的儲存以及是否正式取得。

郭台銘29日指出，永齡將委託合格廠商向政府提出申請，採購500萬劑BNT疫苗，疫苗由德國BNT生產包裝、從德國空運直抵台灣；永齡不會考慮引進中國製疫苗，並請外界不要將德製BNT與中國製疫苗混為一談。

郭台銘報告5/29（以下為臉書PO文全文)

關於疫情指揮中心說明企業若專案輸入疫苗，需提出申請，永齡疫苗採購的規劃能否成功，將秉持為社會大眾謀福祉，向大家說明進度：

首先是表明態度：

1.永齡一定會委託合格廠商向政府提出申請，目前正依政府提出的八項要求，整理資料匯整中。不管最後的結果成功或失敗，一定向社會大眾說明原委，榮辱自負。

2.當希望能為台灣購進疫苗時，就已預期會有各種不實的訊息，不管是為了什麼目的，這些訊息多半都是部分媒體以「不具名消息來源」的方式爆料，多為不實的新聞，抗疫工作是同島一命，我相信所有人都是同一條心，為了渡過疫情難關正在努力中。

3.本人及永齡團隊是以慈善，助人助己為初衷，不涉入任何政黨或政治人物之糾葛，對政府及主管機關將以最善意，合作的態度，希望能讓民間企業的力量與政府共同協力，以政府立場為難不能做的事，由民間企業或機構來協助，以務實的態度，創造社會最大的福祉。

4.不管任何黨派或政治人物對於類似議題所稱之任何洽購，數量，均與本人及永齡無關，也奉勸各界人士，不要以此類議題做為搶聲量與政治攻防議題，盼回歸理性討論，還給社會務實的數量及做法，無故升高此議題的政治化對立，絕不是百姓之福，望念蒼生。

5. 永齡預計申請500萬劑BNT疫苗就是德國BNT生產，包裝，未來若核准進口台灣，將由德國空運直抵台灣，沒有任何代工，分裝的模糊空間，請勿再以訛傳訛，再次希望大家以蒼生為念，此計劃仍在進行中。

6. 不管是AZ，莫德納，還有BNT，或是未來台灣自己的國產疫苗，都是在和時間賽跑，在目前未能有足夠的疫苗讓台灣回歸正常生活之前，我們都不該放棄任何一個機會。

7.在台灣法令的要求下，是無法進口中國製疫苗，永齡也不會考慮引進中國製疫苗。請不要將德製BNT與中國製疫苗混為一談，並不會得到台灣社會更大的支持。

郭台銘

#疫苗