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泯滅人性！中國將阻擋日本輸台灣新冠疫苗 趙立堅：「以疫謀獨不會得逞」

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By 台灣英文新聞－編輯
2021/05/31 11:14
中國外交部發言人趙立堅（照片來源：趙立堅Twitter）

中國外交部發言人趙立堅（照片來源：趙立堅Twitter）

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）新冠肺炎本土感染確診及死亡數居高不下，目前國內疫苗數量因中國因素阻擋進口有限，

總統蔡英文日前說政府已採購近三千萬劑疫苗，但分批到貨時程仍緩不濟急。除了佛光山，郭台銘所屬的永齡基金會、台積電、英業達陸續表示願意各自向外採購疫苗應急，日本外相茂木敏28日在記者會上表示，台灣在311日本東北大地震時對日本進行各項捐輸，如今台灣面臨疫苗不足情形時，日方認真研議考慮支援方案。

日媒報導日本六月初就能提供台灣足量AZ疫苗，由於日本政府目前已確保今年可購入1億9400萬劑輝瑞疫苗（Pfizer）及5000萬劑莫德納疫苗（Moderna），足夠供應日本全國1億2000萬人接種，因此目前考慮將先前簽約的AZ疫苗提供給台灣。

然而眼前的障礙是，日本之前跟AZ簽約時，有規定「不可轉讓給其他國家」，因此日本政府目前正與AZ談判，希望能夠透過修改合約，緊急協助目前疫苗短缺的台灣。

不過對於日本的善意，中國外交部發言人趙立堅28日竟說：「借疫苗『謀獨』不會得逞。」

趙立堅28日抗議日本的捐贈行為，他先是說「蔡英文只是中國一位地區領​​導人」。而面對台灣疫苗荒，會中趙立堅竟放話：「台灣當局藉疫苗『謀獨』不會得逞」、「中國台灣地區從大陸獲取疫苗的渠道是暢通的」，阻擋他國疫苗來台，延續中國一貫霸凌台灣行徑。
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中國霸凌

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