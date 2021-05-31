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快訊！颱風「彩雲」生成！可能影響「梅雨鋒」南移

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/31 10:13
第3號颱風「彩雲」已於今（31）日生成。（取自中央氣象局 ）

第3號颱風「彩雲」已於今（31）日生成。（取自中央氣象局 ）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）位於菲律賓東方海面的熱帶低壓已於今日發展為今年第3號颱風「彩雲」，氣象專家吳德榮今（31）日表示，其未來路徑會在呂宋島附近向東北大迴轉，可能使「梅雨鋒」南移至巴士海峽，但預估鋒面仍有機會重回台灣。

中央氣象局表示，今天早上8時輕度颱風「彩雲」的中心位置在北緯 7.5 度，東經 130.5 度，以每小時16公里速度，向西北進行。中心氣壓998百帕近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風暴風半徑 100 公里。

氣象專家、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，根據最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」及最新歐洲模式系集模擬顯示，第3號颱風「彩雲」路徑大多在呂宋島東方海面，向東北大迴轉，接近台灣的機會並不高。

吳德榮提到，「彩雲」迴轉時強度及位置，會增強北風，造成南北氣團的不平衡，致使梅雨鋒面下週日（6月6日）南移至巴士海峽；不過各國模式模擬鋒面將重回台灣，時間從1天至3天都有，但仍有不確定性，應繼續觀察。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明(31、 1日)兩天「梅雨鋒」仍在台灣徘徊，有局部陣雨或雷雨；大氣不穩定，伴隨劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨等)發生及大量降雨的機率；應隨時注意天氣變化及氣象局的特報。預估週三起（6月2日）鋒面略減弱、北移，各地有局部短暫陣雨或雷雨，降雨範圍縮小、但仍有較大雨勢，應持續注意。

他表示，最新模式模擬顯示，週四、五(3、4日)「梅雨鋒」北移至北部海面，天氣相對空檔；週六（6月5日）鋒面再南下通過台灣，仍伴隨明顯降雨及激發「劇烈天氣」的機率；下週日（6月6日）鋒面南移至巴士海峽，天氣好轉，但局部地區仍有短暫陣雨。
輕颱
彩雲

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