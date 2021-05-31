台克羅埃西亞線上貿洽會 智慧觀光、電動車商機可期

致詞貴賓線上合照，左上：駐奧地利代表處張小月大使，右上：經濟部國際貿易局戴婉蓉主任秘書，左下：國經協會黃博治最高顧問，右下：克羅埃西亞商工... 致詞貴賓線上合照，左上：駐奧地利代表處張小月大使，右上：經濟部國際貿易局戴婉蓉主任秘書，左下：國經協會黃博治最高顧問，右下：克羅埃西亞商工總會副會長Mr. Ivan Barbaric。（來源：國經協會提供）

(台灣英文新聞／財經組 綜合報導）「第 2 屆台克（羅埃西亞）經濟合作會議」於5 月 27 日由中華民國國際經濟合作協會及克羅埃西亞商工總會（Croatian Chamber of Economy）舉行，雙方就「智慧觀光」、「電動車」、「食品機械」、「電子資通」、「VR」 等產業展望商機，多位官員、工會代表及業者線上參與，與會者逾百人。

會中以專題報告重點探討「數位方案提升觀光業產業價值」。克羅埃西亞的觀光業為該國主要經濟支柱之一。然而近年來因過度觀光及疫情影響， 促使其積極尋求數位轉型。

為解決淡旺季資源不均等問題，發展永續觀光，克國聯合地中海等 9 國成立 SMARTMED 計畫， 尋求產業數位化方案。因台灣電子數位產業發展成熟，克國廠商積極爭取在電子硬體設備及軟體應用上與台合作，這也是台灣進軍歐盟一大商機。

中東歐地區近年來經濟成長，市場潛力可期。克國佔東南歐交通樞紐之地利，加之為歐盟成員，可享貨品輸入歐盟地區零關稅，對台商拓展中東歐市場具優勢。本次會議特別邀請拓連科技、安口食品機械及宏達電 VIVE，針對電動車充電、食品機械及 VR 產業進行業務介紹。此外，本會與克國商工總會也於會中安排線上貿洽會，供台、克雙方廠商交流產業合作機會。

克羅埃西亞商工總會成立於 1852 年，擁有超過 13 萬會員，極具豐富產業能量。