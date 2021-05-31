Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

台克羅埃西亞線上貿洽會 智慧觀光、電動車商機可期

克國擁歐盟貨物免關稅與中東歐交通樞紐之地利，有助台商進軍歐盟。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/31 09:54
致詞貴賓線上合照，左上：駐奧地利代表處張小月大使，右上：經濟部國際貿易局戴婉蓉主任秘書，左下：國經協會黃博治最高顧問，右下：克羅埃西亞商工...

致詞貴賓線上合照，左上：駐奧地利代表處張小月大使，右上：經濟部國際貿易局戴婉蓉主任秘書，左下：國經協會黃博治最高顧問，右下：克羅埃西亞商工...

(台灣英文新聞／財經組 綜合報導）「第 2 屆台克（羅埃西亞）經濟合作會議」於5 月 27 日由中華民國國際經濟合作協會及克羅埃西亞商工總會（Croatian Chamber of Economy）舉行，雙方就「智慧觀光」、「電動車」、「食品機械」、「電子資通」、「VR」 等產業展望商機，多位官員、工會代表及業者線上參與，與會者逾百人。

會中以專題報告重點探討「數位方案提升觀光業產業價值」。克羅埃西亞的觀光業為該國主要經濟支柱之一。然而近年來因過度觀光及疫情影響， 促使其積極尋求數位轉型。

為解決淡旺季資源不均等問題，發展永續觀光，克國聯合地中海等 9 國成立 SMARTMED 計畫， 尋求產業數位化方案。因台灣電子數位產業發展成熟，克國廠商積極爭取在電子硬體設備及軟體應用上與台合作，這也是台灣進軍歐盟一大商機。

中東歐地區近年來經濟成長，市場潛力可期。克國佔東南歐交通樞紐之地利，加之為歐盟成員，可享貨品輸入歐盟地區零關稅，對台商拓展中東歐市場具優勢。本次會議特別邀請拓連科技、安口食品機械及宏達電 VIVE，針對電動車充電、食品機械及 VR 產業進行業務介紹。此外，本會與克國商工總會也於會中安排線上貿洽會，供台、克雙方廠商交流產業合作機會。

克羅埃西亞商工總會成立於 1852 年，擁有超過 13 萬會員，極具豐富產業能量。
國經協會
台灣
克羅埃西亞
經濟合作會議
智慧觀光
電動車
食品機械
電子資通
VR
中東歐
歐盟

相關新聞

傳6月供疫苗予台灣？ 日本外相親口證實
傳6月供疫苗予台灣？ 日本外相親口證實
2021/05/28 20:00
昔索羅門馬萊塔省長挺台不甩中央 今台灣人道救援供醫療協助
昔索羅門馬萊塔省長挺台不甩中央 今台灣人道救援供醫療協助
2021/05/28 19:51
歐日峰會聯合聲明提台海和平 外交部表示感謝
歐日峰會聯合聲明提台海和平 外交部表示感謝
2021/05/28 18:21
首批莫德納疫苗將抵台灣！台大名醫透外交內幕：政府只能偷偷摸摸的做
首批莫德納疫苗將抵台灣！台大名醫透外交內幕：政府只能偷偷摸摸的做
2021/05/28 11:22
台灣和德國今年雙邊貿易成績亮眼　首季大幅成長約4.5%
台灣和德國今年雙邊貿易成績亮眼　首季大幅成長約4.5%
2021/05/28 09:04

更新時間 : 2021-05-31 17:03 GMT+08:00

最受歡迎

新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
【最新】台灣武肺死亡總數已超越SARS! 北市5/30將舉行內部「四級警戒」兵推: 不管制交通
【最新】台灣武肺死亡總數已超越SARS! 北市5/30將舉行內部「四級警戒」兵推: 不管制交通
紓困4.0最快6/4入帳！行政院長蘇貞昌： 採「主動撥款」 導遊計程車司機等可領3萬　企業員工薪資補貼每個月2萬元
紓困4.0最快6/4入帳！行政院長蘇貞昌： 採「主動撥款」 導遊計程車司機等可領3萬　企業員工薪資補貼每個月2萬元
快訊！台灣29日新冠肺炎死亡再增21例　本土確診320例+166校正回歸新北居冠　
快訊！台灣29日新冠肺炎死亡再增21例　本土確診320例+166校正回歸新北居冠　
更新【血氧監測】台灣武肺確診者頻傳隔離猝死　醫師教2方法•助及早發現「快樂缺氧」現象
更新【血氧監測】台灣武肺確診者頻傳隔離猝死　醫師教2方法•助及早發現「快樂缺氧」現象
台灣首批「清冠一號」科學中藥　順天堂全數捐給國內13家醫院•協助治療輕症患者
台灣首批「清冠一號」科學中藥　順天堂全數捐給國內13家醫院•協助治療輕症患者
驚！台灣出現年輕確診者猝死　重症醫師揭四大原因
驚！台灣出現年輕確診者猝死　重症醫師揭四大原因
知名美劇《六人行》特別節目首播！主角暌違17年相聚笑料不減　台灣這一天HBO將重播
知名美劇《六人行》特別節目首播！主角暌違17年相聚笑料不減　台灣這一天HBO將重播
新北累計1496例　27處篩檢站一次看！ 確診者足跡熱點 三重幸福戲院、三和幸福菜市場入列
新北累計1496例　27處篩檢站一次看！ 確診者足跡熱點 三重幸福戲院、三和幸福菜市場入列