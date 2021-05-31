今年(2021年) 3月在中國的一份期刊《寫真地理》第11期上刊登了一篇所謂的「論文」，題目為《熟雞蛋 雞蛋返生 孵化雛雞 實驗報告(孵化階段)》。該「論文」係由河南省鄭州市春霖學校校長郭萍指導，文中宣稱「熟雞蛋返生已經實驗成功」，並且由「返生」的雞蛋「成功孵化出新的雛雞」【註1】。這顯然是一種違反科學知識的論述，也是「反智現象」(Anti-intellectualism)的一種顯現。

如果「反智現象」的出現只是零星的偶發性事件，它對人類社會所造成的負面影響仍屬有限，我們不用太擔心，因為它將會自然而然的淹沒在整個人類知識不斷進步的洪流中。

然而，如果「反智現象」因某些因素(例如被一個國家的當權者操弄，作為政治鬥爭的工具)而氾濫開來，在整個社會形成了一個普遍的「反智運動」，那麼將會產生兩個可怕的後果：一是整個社會對於人類智性(intellect)的否定，認為由人類智性所獲得的所有知識(knowledge)不但無益而且有害；二是整個社會對知識分子的鄙視與迫害。

清末的「義和團之亂」就是典型的一個「反智運動」。儘管有些特定立場的人對此持不同看法，但從當年義和團所發布的文宣－－即所謂的「義和團揭帖」 【註2】－－就可看出「義和團之亂」確實是一個如假包換的「反智運動」。「義和團揭帖」中主要的論點就是：要打敗洋鬼子不用靠知識，不用靠科技，只要請出「各洞諸神仙」來助陣即可。他們認為這些神仙附著在他們身上之後，可以讓他們練就各種武功，而且還可以刀槍不入。如此對知識的無知或否定，顯然就是一種「反智現象」。所以我們說，「義和團之亂」就是典型的一個「反智運動」。

根據大清帝國史學家趙翼所著《陔余叢考》的記載，元人入主中原之後，將統治下的百姓分成十大類：「一官，二吏，三僧，四道，五醫，六工，七匠，八娼，九儒，十丐」，其中儒者被排在第九位，位階僅高於乞丐，而比娼妓還低。這也算是一種形式的「反智運動」；大元帝國國祚不長，前後不到百年(1271年~1368年)，原因之一應該跟這種「反智運動」有關吧。

中國在「文化大革命」期間(1966年~1976年)，將「地、富、反、壞、右、叛、特、走、知識分子」等九種人列為無產階級的「階級敵人」，合稱為「黑九類」；其中，知識分子被排在最低的第九階，因此被謔稱為「臭老九」，以表達對知識份子的鄙視與不屑。在十年文革期間，有許多知識分子被羞辱、被迫害，這或許是有史以來「反智運動」的最高典範。

本文開頭所提到的最近在中國出現的一篇「論文」《熟雞蛋 雞蛋返生 孵化雛雞 實驗報告(孵化階段)》，它究竟是一個偶發性的個案呢，還是冰山的一角，洩漏出整個社會有一個「反智運動」的氛圍正在形成呢？如果是後者的話，是否有一個2.0版的「文化大革命」正在醞釀成形呢？

我想答案應該很快就會揭曉吧！

【註1】論文開頭的「摘要」內容如下：

「熟雞蛋返生已經實驗成功。為了研究返生後的雞蛋是否具有生命力，鄭州春霖學校郭萍老師，郭店雞場郭太安老師及其他愛好者，密切關注孵化進程。郭太安老師採用土法母雞孵化方法，跟蹤觀察實驗過程，並完整記錄孵化實況，最終成功孵化出新的雛雞，提示熟雞蛋返生後的雞蛋同樣具有生命力。」

【註2】「義和團揭帖」的部分內容如下：

『神助拳、義和團，只因鬼子鬧中原。…… 神發怒、仙發怨，一同下山把道傳。非是邪、非白蓮，口念咒語法真言。升黃表、敬香煙，請來各洞諸神仙。仙出洞、神下山，附著人體把拳玩。兵法藝、都學全，平定鬼子不費難。……』