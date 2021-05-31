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救苦救命！台灣綜藝天后張小燕深夜喊話：別再刁難！給我們疫苗

台灣疫情重創許多產業，繼新北市長侯友宜喊話中央不要刁難疫苗，72歲的綜藝教母張小燕也跟著發聲。

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/31 09:40
綜藝教母張小燕發聲盼中央盡快開放救苦救命的疫苗（圖/張小燕臉書）

綜藝教母張小燕發聲盼中央盡快開放救苦救命的疫苗（圖/張小燕臉書）

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導）台灣疫情重創許多產業，繼新北市長侯友宜喊話中央不要刁難疫苗，72歲的綜藝教母張小燕也跟著發聲。

台灣近日疫情升溫，首批抵台的莫德納疫苗也僅15萬劑，尤其雙北醫療量能更是嚴重緊繃，新北市長侯友宜昨(30)日提及許多民間企業及宗教團體想購買疫苗，但中央卻緊握權力不下放，他喊話「都是我的親人！不要再刁難了！快一點進來！」

有「綜藝教母」之稱的「小燕姐」張小燕附和新北市長，今(31)日深夜也在臉書轉發一張跪坐圖並配上文字寫道，「救苦救命，每個人都是你我的親人，台灣人的命也是命，別在刁難，給我們...疫苗」，hashtag別再刁難，該貼文至今日上午9時已有2.5萬人按讚，超過3千則留言。

針對該發文也有不少質疑聲浪，有自稱醫護人員的網友留言批評「疫苗不是Costco選物說買就買」，也有人擔心若沒有中央統籌管制會打到假疫苗，卻遭到其他網友駁斥反問，「跟原廠授權的總代理買疫苗，也會買到假的是嗎？」

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（來源/張小燕臉書）
張小燕
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侯友宜
救命
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