台灣國產疫苗拚7月底開始供應　檢察官呼籲政府揭露價格•立委高嘉瑜: 應查清是否有人持有高端股票

台灣日前收到COVAX配發第2批、約41萬劑阿斯特捷利康（AZ）的武漢肺炎疫苗，26日傍晚已完成檢驗封緘作業。 （衛福部食藥署提供）中央... 台灣日前收到COVAX配發第2批、約41萬劑阿斯特捷利康（AZ）的武漢肺炎疫苗，26日傍晚已完成檢驗封緘作業。 （衛福部食藥署提供）中央社

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣本土疫情嚴峻，各界為了疫苗問題吵得面紅耳赤，甚至傳出有人為了國產疫苗利益考量，阻擋BNT、AZ疫苗進入台灣。

民進黨立委高嘉瑜30日在臉書po文強調:

高端疫苗股價 半個月爆漲120元

另一方面, 國產疫苗廠商高端疫苗股價近日暴衝，若自今(2021)年5月11日的280元起算，至5月28日已突破402元，短短半月暴漲120元。

台北地檢署檢察官林達昨5/30投書媒體表示，這階段折算獲利驚人，原股東及投資人顯然大有斬獲。若該疫苗廠把對台灣民眾普遍施打當作第三期試驗，是否應當列入公司費用支出，抵付給政府或全民？疫苗公司未來一劑疫苗賣給政府多少錢？政府出錢，人民捨身，疫苗公司營收和股價獲利究竟會歸於誰？林達表示，

武漢肺炎疫情嚴峻，疫苗需求迫切，指揮中心發言人莊人祥昨(5/30) 證實，衛福部疾管署已在28日與高端、聯亞兩家國產疫苗廠完成合約簽訂，每家採購500萬劑，含開口合約最多各採購1000萬劑。

也就是說，中央採購國產疫苗數量最多可能達2000 萬劑。根據中央社報導，高端預計6月初可送交檢體，聯亞預計於6月中送交，預估兩家疫苗廠最快6月底提出申請緊急授權。

疫情嚴峻，國產疫苗力拚7月底開始供應。總統蔡英文日前指出，台灣向國外訂購的其他武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，6月後會進入分批交貨期；至於國產疫苗可於7月底開始供應第一波疫苗。

高端疫苗5/30也宣布，與衛福部疾管署完成「110年國內COVID-19疫苗採購（案號CL110017）合約簽署，合約採購標的為「高端新冠肺炎疫苗（MVC COVID-19 Vaccine）」，合計500萬劑疫苗採購，另附上限500萬劑之後續擴充。

高端疫苗公告表示，依採購機關要求，合約其他細節不予公開。

高端疫苗指出，新冠肺炎疫苗需取得主管機關許可後方得交貨，如新冠疫苗研發成果符合主管機關要求並交貨，將可挹注營收，對於公司財務及業務有正面影響。