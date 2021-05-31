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台灣國產疫苗拚7月底開始供應　檢察官呼籲政府揭露價格•立委高嘉瑜: 應查清是否有人持有高端股票

▲國產疫苗廠商高端疫苗股價近日爆漲，自今(2021)年5月11日的280元起算，至5月28日已突破402元，短短半月暴漲120元。▲中央採購國產疫苗數量最多可達2000 萬劑。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/31 10:19
台灣日前收到COVAX配發第2批、約41萬劑阿斯特捷利康（AZ）的武漢肺炎疫苗，26日傍晚已完成檢驗封緘作業。 （衛福部食藥署提供）中央...

台灣日前收到COVAX配發第2批、約41萬劑阿斯特捷利康（AZ）的武漢肺炎疫苗，26日傍晚已完成檢驗封緘作業。 （衛福部食藥署提供）中央...

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣本土疫情嚴峻，各界為了疫苗問題吵得面紅耳赤，甚至傳出有人為了國產疫苗利益考量，阻擋BNT、AZ疫苗進入台灣。

民進黨立委高嘉瑜30日在臉書po文強調:

關於疫苗，也有各種傳言，指稱有人在阻擋購買BNT、AZ到台灣是為了國產疫苗，是利益考量。

陰謀論者認為政府設下各種障礙，甚至不讓民間自購，是為了保護國產疫苗甚至炒股，這樣的傳言必須自清！

我也認為政府高層應該立刻查清楚並公布是否有相關人士持有或投資高端股票，才能停止各種流言跟陰謀論，也應簡化放寬並盡可能協助民間自購疫苗的程序，快速通關立刻施打。

(來源:高嘉瑜臉書)

高端疫苗股價 半個月爆漲120元

另一方面, 國產疫苗廠商高端疫苗股價近日暴衝，若自今(2021)年5月11日的280元起算，至5月28日已突破402元，短短半月暴漲120元。

台北地檢署檢察官林達昨5/30投書媒體表示，這階段折算獲利驚人，原股東及投資人顯然大有斬獲。若該疫苗廠把對台灣民眾普遍施打當作第三期試驗，是否應當列入公司費用支出，抵付給政府或全民？疫苗公司未來一劑疫苗賣給政府多少錢？政府出錢，人民捨身，疫苗公司營收和股價獲利究竟會歸於誰？林達表示，

倘若政府不及早揭露採購價格，屆時若迫於時程壓力，順從疫苗公司報價，予取予求，實現持股人所相信的鉅額銷售利得，更將暴利拱手贈送疫苗公司大股東？朝野輿論屆時更將譁然。

(檢察官林達臉書)

武漢肺炎疫情嚴峻，疫苗需求迫切，指揮中心發言人莊人祥昨(5/30) 證實，衛福部疾管署已在28日與高端、聯亞兩家國產疫苗廠完成合約簽訂，每家採購500萬劑，含開口合約最多各採購1000萬劑。

也就是說，中央採購國產疫苗數量最多可能達2000 萬劑。根據中央社報導，高端預計6月初可送交檢體，聯亞預計於6月中送交，預估兩家疫苗廠最快6月底提出申請緊急授權。

疫情嚴峻，國產疫苗力拚7月底開始供應。總統蔡英文日前指出，台灣向國外訂購的其他武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，6月後會進入分批交貨期；至於國產疫苗可於7月底開始供應第一波疫苗。

高端疫苗5/30也宣布，與衛福部疾管署完成「110年國內COVID-19疫苗採購（案號CL110017）合約簽署，合約採購標的為「高端新冠肺炎疫苗（MVC COVID-19 Vaccine）」，合計500萬劑疫苗採購，另附上限500萬劑之後續擴充。

高端疫苗公告表示，依採購機關要求，合約其他細節不予公開。

高端疫苗指出，新冠肺炎疫苗需取得主管機關許可後方得交貨，如新冠疫苗研發成果符合主管機關要求並交貨，將可挹注營收，對於公司財務及業務有正面影響。

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