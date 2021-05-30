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泰國拚觀光！7月擬開放已接種疫苗者暢遊普吉島免隔離

據統計，2019年入境泰國的國際旅客超過3900萬人次，2020年受疫情影響僅剩670萬人次。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/30 20:15
受到國際新冠肺炎疫情影響，海灘上空無一人的普吉島。（圖/路透社）

受到國際新冠肺炎疫情影響，海灘上空無一人的普吉島。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）泰國觀光局27日宣布如期向國際觀光客開放普吉島，只要是完整接種新冠疫苗者，不必隔離就能入境普吉島遊玩，在島上待滿7個晚上還可前往泰國他處旅遊。

雖然泰國境內第三波疫情於4月初爆發，至今仍持續延燒，然而為振興旅遊業，泰國內閣仍決定依照3月通過的方案，決議自7月1日開始，完整接種新冠肺炎疫苗的國際觀光客可直接入境普吉島，無需經過任何隔離。

根據中央社，為了確保普吉島可以在7月向國際觀光客開放，普吉島當局爭取到優先替普吉島的居民施打疫苗，目標是在7月1日前讓全島約46萬人的7成人口，也就是32萬人預先完成接種。

普吉島當局自4月下旬啟動施打計畫，截至5月27日，約有32萬人口中的一半已完成接種疫苗，接下來普吉府當局會要求村里長挨家挨戶向居民宣導接種疫苗。

根據泰國官方，國際旅客接種的疫苗必須是泰國認定的疫苗，其包含中國科興生物技術（Sinovac）、英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）、嬌生（Johnson & Johnson）、輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）疫苗。

據統計，2019年入境泰國的國際旅客超過3900萬人次，然而到了2020年，受疫情影響，觀光客總人次僅剩670萬，對泰國當地觀光收入造成鉅額損失。
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疫苗

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