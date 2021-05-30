國產疫苗進度報你知！疾管署已與高端、聯亞簽約採購各500萬劑

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台灣各地醫療量能吃緊，許多人都期盼疫苗盡快普及化，指揮中心發言人莊人祥今(30日)證實，疾管署已於28日與國產疫苗廠商高端、聯亞簽約，每家採購500萬劑。

根據高端疫苗今日發出的訊息，衛福部疾管署已與高端完成新冠肺炎疫苗採購合約簽訂，莊人祥今天晚間接受媒體聯訪時也證實，不只高端一家疫苗廠商，疾管署28日也連同另一家廠商聯亞完成簽約，兩家合約相同，皆為採購500萬劑，再加上500萬劑開口合約。

在這份合約的架構下，中央採購國產疫苗數量最多可達2000萬劑。根據中央社，疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會上也表示，去年已完成國內疫苗佈局，第一是爭取國內代工授權製造，第二是向國外藥廠採購疫苗，第三則是發展國內疫苗。

陳時中也指出，雖然向國外藥廠採購疫苗是三種方式中最快的，然而若以此為唯一途徑，未來國內在取得新冠肺炎疫苗上，可能會受制於國外藥廠，因此，發展國內藥廠製造疫苗也很重要。

至於國產疫苗驗證，根據中央社，中國附醫感染管制中心副院長、聯亞武漢肺炎疫苗臨床試驗計畫主持人黃高彬表示，疫苗將由第三方公正單位進行疫苗效價保護力驗證，並交付給中研院分析結果。

高端預計6月初可送交檢體，聯亞預計於6月中送交，預估兩家疫苗廠最快6月底提出申請緊急授權。