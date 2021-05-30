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天堂路？不畏聖母峰爆疫情 數百登山客堅持攻頂

一往無悔

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/30 17:22
攝於2015年的聖母峰（圖／美聯社）

攝於2015年的聖母峰（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）在聖母峰基地營爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情後，各國登山隊陸續打了退堂鼓，但仍有數十組登山客，寧可冒著染疫的風險，也要搶在旺季結束前，完成登頂的夢想。

美聯社報導，本月有3隊取消攻頂計畫，但仍有41組、高達數百名的「勇者」，堅持要趕在5月底前，天候狀況還許可時，爬上8,849公尺高的聖母峰頂。

手邊至少有122名客人的嚮導服務公司「七峰跋涉」（Seven Summits Treks），對武漢肺炎也「登上」全球最高峰一事輕描淡寫。一名雪巴人嚮導表示，基地營雖傳出疫情，卻非外界所傳，有人因此病亡或衍生重症。

過去一年來已因疫情導致而沒了登山客收入的尼泊爾政府，更是淡化相關報導，顯然不願引發恐慌，斷了這好不容易略有起色的財路。光是本季，官方就發了408張外籍登山客許可證，這還不包括一同登山的數百名嚮導與輔助人員。

今年4月，一名挪威登山客成了首名在基地營確診的患者，所幸透過直升機緊急載往尼泊爾首都加德滿都救治，才痊癒返家。知名嚮導、奧地利籍的Lukas Furtenbach透露，本月團員爆出確診，決定終止登頂計畫。他估計基地營至少有百餘名登山客與輔助人員染疫，「到處都可聽到帳篷內傳出咳嗽聲」。

除了聖母峰傳疫情，尼泊爾此時也正與激增的案例搏鬥，每日新增確診與死亡數字一再破單日紀錄。光是28日，該國就通報了6,951例確診與96例死亡案例。全國累計549,111例，包括7,047死。
聖母峰
尼泊爾
登山

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