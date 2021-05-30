快訊！台灣30日新冠肺炎 本土確診266例+89校正回歸 死亡再增11例　

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增266例本土新冠肺炎確定病例，另有校正回歸本土個案89例，總計355例。確診個案中新增11例死亡。



指揮中心表示，今日新增之266例本土病例，為123例男性、143例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月14日至29日。另校正回歸個案89例中，為42例男性、47例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至27日。



指揮中心指出，綜上所有本土個案共355例，以新北市193例最多，其次為台北市85例，桃園市24例，苗栗縣、臺中市及彰化縣各9例，基隆市8例，花蓮縣6例，南投縣4例，嘉義縣3例，連江縣、台東縣、宜蘭縣、新竹市及高雄市各1例。其中萬華活動史相關20例、茶藝館相關1例，其他已知感染源118例、關聯不明47例、疫調中169例。相關疫情調查持續進行中。



指揮中心說明，今日新增11例死亡個案（案1574、3972、4092、4582、4798、4832、5288、5682、5690、6631、6907），共計為男性9位、女性2位，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月6日至25日，確診日介於5月16日至28日，死亡日期介於5月24日至29日。



指揮中心統計，截至目前國內累計492,142例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含454,051例排除)，其中8,160例確診，分別為1,133例境外移入，6,974例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另21例(案530、1589、1591、1676、1886、2067、2068、2528、2530、2599、3459、3921、3975、3989、3990、3991、4059、4726、5304、5841、7096)移除為空號。確診個案中110例死亡。

中央流行疫情指揮中心今也表示，將儘速供應防疫物資給中央、地方及醫療院所。此外，指揮中心亦針對特定緊急需要，緊急採購血氧機、呼吸器、製氧機及採檢亭等醫療器材、設施，提供給病患及醫護人員。



為使防疫物資撥發資訊透明化，讓醫療院所能了解物資撥配情形，自6月1日起，物資撥配資料將公布於衛生福利部疾病管制署網站「COVID-19防疫專區」，供各界查閱。