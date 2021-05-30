疫情處置失當 巴西群眾上街要求彈劾總統

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）在新冠肺炎爆發之初，巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)與美國總統川普持相同立場，先是公開宣稱傳染病是無稽之談，後來又拒絕實施封鎖措施，致使巴西擁有全世界第三的確診率與第二的死亡率，全巴西因而掀起彈劾總統的不滿聲浪。

疫情後，波索納洛的支持度暴跌，響應國會質詢政府對疫情的處理方式與疫苗供應相關問題，在首都巴西利亞，昨(29)日有上千人聚集在國會大廈前抗議，類似的抗議也在全國各地開花，里約熱內盧等大城市也出現反總統示威活動。

巴西利亞的示威者帶著巨大的波索納洛塑膠人偶，要求國會彈劾總統並爭取更多的緊急疫苗，同時也希望有更多的經濟紓困。一些示威者也訴求在疫情中保護原住民並停止破壞亞馬遜雨林。在東北部的最大城雷西非(Recife)，警察則以橡膠子彈和催淚瓦斯驅散示威者，阻擋示威者進入封鎖區。

巴西現在有超過1,600萬人確診，死亡人數將近46萬人，僅次於美國。由於病例快速增加，已讓全國醫療系統瀕臨崩潰。儘管如此，波索納洛不只宣稱全國封鎖對經濟造成的衝擊將大於疫情帶來的負面影響，還嗆自己的國民，要他們不要無病呻吟，引發民眾強烈不滿。

週四，巴西知名的生物研究中心布坦坦研究所(Butantan Institute)，其負責人Dimas Covas博士向國會委員會表示，去(2020)年8月布坦坦研究所就向政府承諾，他們已獲得中國科興疫苗(Sinovac)的生產許可，並可生產1億劑供國內施打，不過一天內就被波索納洛以「絕不施打中國疫苗」為由拒絕。

現階段由於全球原物料短缺，巴西總共只取得4,600萬劑，且只有大約10%的成年人已完成兩劑施打。由於政府並未就輝瑞(Pfizer)願提供的疫苗做回應，因此錯過的150萬劑疫苗，讓巴西陷入更加不利的處境當中。