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【新冠肺炎】英國、印度混合種威力更猛 官方：能在空氣快速傳播

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/30 09:21
越南街頭（圖／美聯社）

越南街頭（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）令人聞風色變的新冠肺炎（COVID-19）突變株英國種與印度種，一旦結合，會造成多大毀滅性？越南政府29日示警，已在國內發現兩者結合的新型突變種，恐能空氣中快速傳播。

路透報導，去年防疫頗為成功的越南，4月中以來開始遭逢新一波武漢肺炎襲擊，確診6,856例中，就有半數是近期感染。實驗室培植結果顯示，「英印種」能快速複製，或許解釋了為何疫情會快速在越南各地「遍地開花」。根據美聯社，該混合種已蔓延至全國63個省分中的30個。

衛生部長在官方會議中指出，已發現了英國（B.1.1.7）與印度（B.1.617.2）的混合種，相當危險，傳染力恐比之前發現的所有病毒變異都來的強，其基因定序將於近日公布。

世界衛生組織（WHO）已將四種COVID突變種列為「值得全球關切」的新型變異，包括印度種、英國種、南非種與巴西種。目前WHO正與越南保持密切聯繫，惟仍需更多資料才能評估其威脅。

為今之計也只能加快接種疫苗的腳步。 越南人口9千6百萬，至今已1百萬施打牛津AZ疫苗。上週越南已與輝瑞（Pfizer）敲定3千萬劑的協議，預計今年第三、第四季陸續到貨。另其也正與莫德納（Moderna）洽商中，盼能取得足夠的疫苗，讓8成人口完成接種。

延伸閱讀：
尷尬！澳洲維多利亞再封城 官方以台灣引以為戒
越南
突變
變異
病毒
新冠肺炎
COVID-19
COVID
英國
印度
輝瑞
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更新時間 : 2021-05-30 09:30 GMT+08:00

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