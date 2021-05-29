台灣新北市增設熱區防疫中心　侯友宜：為提升至４級警戒預做實戰演練

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）新北市今天(5/29) 增設蘆洲區等熱區防疫中心，新北市長侯友宜表示，新北市目前在8個行政區設有14處防疫中心，這是為提升第4級防疫警戒做實戰演練。

侯友宜今天下午在記者會上說明，新北市自去年(2020年) 3月疫情爆發開始至今，已完成社區感染超前部署演習、擴大管制兵棋推演、5/19完成四級管制準備計畫（兵棋推演）、熱區防疫中心等因應作為(如上圖, 各階段由下而上) 。

截至5/28，新北市總篩檢量16,922人，陽性率3.2%。

新北市政府民政局長柯慶忠今天表示，新北市政府依武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診人數及疫情調查足跡交叉比對後，套疊出紅色熱區（如下圖）。

（圖／新北市政府）

民政局指出，今天新增蘆洲區、永和第4區及新店第3區等熱區防疫中心，並配置新北市立聯醫三重院區篩檢站、永和耕莘醫院篩檢站及新店耕莘醫院篩檢站，也將針對重點區域全面大消毒。

中央社稍早報導，侯友宜今天前往蘆洲熱區防疫中心瞭解運作，並要求市民拒絕所有室內、室外的聚會，買菜一次就買足，減少購買的次數，民眾低度活動，減少傳染風險。這些都屬於升到四級前實戰演練的措施。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙28日在市府說明，新北個案確診足跡已涵蓋107個鄰里，侵襲百分比達86%，目前只有平溪區、坪林區、烏來區及雙溪區沒有淪陷。

侯友宜今天表示，目前在8個行政區有14處熱區防疫中心，這些都是為防疫管制升級的實戰演練。

至於什麼樣情況、條件下會升到第4級警戒？

侯友宜說，在29行政區都做好升級實戰演練準備後，就可修正前期的實戰演練，立即進入到新北市全面防疫作戰。

他在下午的記者會上強調，未來升至四級一定是由中央統籌指揮，才能啟動。必要時還須按照中央指示，跟北北基宜蘭桃園等地，形成區域聯防的合作關係。這些在今年5/19已經完成演練，實際執行時包括六大措施（如下圖)。

侯友宜指出，目前新北市的醫療量能確實非常緊繃，很難在短時間擴大量能，尤其，現在湧入這麼多病患，所以相當吃緊。也感謝各界捐贈防疫物資給新北市。

疫苗更不用說, 新北市對中央也是殷殷期盼。他說, 台灣需要更多疫苗, 只要有管道可以跟新北市聯絡, 新北市將努力跟中央協調。