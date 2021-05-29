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美國下令90天調查新冠肺炎疫情源頭　世衛：病毒極不可能從實驗室外洩

美方介入調查新冠肺炎源頭，世衛專家表示，整個調查程序都扯上政治了。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/29 18:00
美國呼籲中國應開放面對全球疫情朔源調查（圖/美聯社）

美國呼籲中國應開放面對全球疫情朔源調查（圖/美聯社）

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美方介入調查新冠肺炎源頭，世衛專家表示，整個調查程序都受政治荼毒。

美聯社報導，美國總統拜登週三（26日）下令，美國情報官員「加倍努力」調查新冠肺炎大流行的起源，並要求90天交調查報告，包括可能通向中國實驗室的任何可能性，加入全球施壓中國行列。

包括前總統川普（Donald Trump）在內的共和黨員已提出了一種理論，即該病毒是實驗室意外產生的，而不是通過人類與中國武漢受感染動物的接觸自然產生的。

拜登強調，美國將繼續與世界各地志同道合的伙伴合作，敦促中國參與全面、透明、以證據為基礎的國際調查，並提供獲取所有相關數據和證據的權限。

自 2019 年 12 月新冠肺炎在中國中部城市武漢爆發後，科學家們一直在努力朔源，路透社報導，在美國表態提供協助後，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）表示：「如果可以的話，希望所有人都能把這個問題的政治性及科學分開來看，整個調查程序受政治荼毒。」

由世衛組織領導團隊與中國研究人員在武漢及其周邊地區度過了四個星期，在三月發布調查報告指出，該病毒可能是通過另一種動物從蝙蝠傳播給人類的。

報導認為，有一說是「病毒是通過實驗室外洩，這是極不可能的方式」，但許多政客及科學家仍相當不滿意。美方呼籲世衛組織應當進行第二次偵查。
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