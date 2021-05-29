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不只靠紓困！ 台灣圓山董座林育生揭密飯店自救三招

台灣產業受疫情重創，行政院推動的紓困4.0即將於六月上路，圓山飯店早在去年便開啟自救方案

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/29 16:44
圓山飯店利用空房間進行點燈「平安」二字，替疫情下的台灣祈福（圖/官方臉書）

圓山飯店利用空房間進行點燈「平安」二字，替疫情下的台灣祈福（圖/官方臉書）

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)台灣產業受疫情重創，行政院推動的紓困4.0即將於六月上路，圓山飯店早在去年便開啟自救方案。今(29)日由文化總會與寶島聯播網合作製播的《文化ya總會》，邀請到圓山飯店董事長林育生，分享他讓虧損24年的圓山飯店，首度轉虧為盈的故事。

中華文化總會指出，2019年，林育生開放圓山西側密道導覽，隔年即使在疫情衝擊下，圓山飯店仍登上台北市住宿率第一名的寶座。因為西側密道導覽的成功，2020年緊接著開放東側密道，密道盡頭還有人稱「孔二小姐」孔令俊的故居，更添神秘色彩。

林育生認為，除了建築本身，美食也是形塑圓山的重要元素。因此搭配東密道的導覽，林育生打造「國宴文化饗宴」，復刻國宴時曾出現的料理，菜單內容橫跨民國以來多位元首舉辦國宴時曾使用的菜色，讓民眾以合理的價格體驗「一日元首」，一推出便湧入近萬筆訂單。

圓山飯店原址為建於1901年的「台灣神社」，用於祭祀天皇在台灣病逝的兄弟北白川宮能久親王。二戰結束後為了發展觀光，1952年改建為「台灣大飯店」（圓山大飯店前身），但才過了一年，便得到前第一夫人蔣宋美齡的青睞，將其用以接待各國元首及政要，這樣的歷史和政治因素，造就了圓山飯店無可取代的地位。

即使今年五月中三級警戒開設後，圓山飯店住房率大幅下降，但是山不轉路轉，林育生正好利用這些空房間進行點燈，日前點出大大的「平安」二字，在網路上引發熱烈討論，也吸引其他飯店效法，為台灣社會注入一股正能量。

《文化ya總會》播出時間：每週六16:00-17:00、週日09:00-10:00
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