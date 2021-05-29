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累計99死！台灣傳統市場成疫情熱點　勿輕忽警示病徵血氧監測很重要

台灣至今（29）日累計新冠肺炎確診7,806例，99例死亡，死亡率約1.2%

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/29 15:44
指揮中心正進行血氧機採購，協助確診者居家隔離（示意圖/Pexels）

指揮中心正進行血氧機採購，協助確診者居家隔離（示意圖/Pexels）

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)台灣至今（29）日累計新冠肺炎確診7,806例，99例死亡，死亡率約1.2%。指揮官陳時中表示，台北萬華區相關案例減少，反而常在市場出現確診者足跡。

中央流行疫情指揮中心今日公布新增的21例死亡案例中，共有6例為死亡後發現確診，其中兩名婦人死亡日期為本月23日，分別為案6283的80多歲女性，及案6284的90多歲女性，確診日則為27日，活動接觸史調查中，這其中近5日的時間落差，讓人不禁質疑中央是否有即時掌握疫情情況以利防堵擴散。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，有些人在醫院、家裡或旅館死亡，後續報導衛生局，再向上填報過程會有時間落差，在手上握有的資訊程度不一，有些難以追蹤，會想辦法改善，然而一旦知道就會立刻做疫調公布。

指揮官陳時中表示，目前國內疫情除了雙北市特別嚴重外，其他縣市確診個案也再增加中，確診個案範圍也變得較廣，同時也發現到與萬華茶藝館相關案例減少，反而有愈來愈多從熱區出來的相關接觸者被傳染。

快訊！台灣29日新冠肺炎死亡再增21例　本土確診320例+166校正回歸新北居冠　

陳時中說明，近期越來越常在傳統市場、黃昏市場看到接觸者足跡，呼籲各地市場務必注意避免人潮擁擠、口罩戴好，若有金錢往來要注意手部清潔衛生，回到家裡後一定要把手洗乾淨。

此外，近日傳出確診者來不及送醫就於家中不幸過世消息，指揮中心被問及送醫或檢疫所標準，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，星期四的專家會議上有針對標準討論，目前正在做最後確認，初步規劃以60歲以下，沒有慢性病需送醫處理者，適合居家隔離持續監測狀況；60歲以上有慢性病需就醫，優先考慮住院或送至疾檢所。

羅一鈞強調，需特別注意的是，血氧濃度小於95%或呼吸次數超過30下，其他病徵如胸悶、胸痛、呼吸急促、意識改變等警示徵象，都是居家或檢疫所裡密切觀察的現象，血氧濃度是額外要監測很重要的項目。

羅一鈞說，指揮中心正進行1萬5000台血氧機的採購，之後會交給地方衛生局，尤其是雙北，透過管道安排給居家隔離觀察的民眾使用，像是採檢站、篩檢醫院、衛生局居家關懷管道等。

累計99死！台灣傳統市場成疫情熱點　勿輕忽警示病徵血氧監測很重要
(圖/指揮中心)
指揮中心
新冠肺炎
羅一鈞
莊人祥

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