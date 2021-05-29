台灣警政署：全國警察機關累計20人染疫　雙北占18人!

台北市警察局文山第一分局27日證實，目前局內確診者已達5人，已爭取全分局約266人儘速進行快篩，以確保勤務運作及保護員警健康安全。中央社... 台北市警察局文山第一分局27日證實，目前局內確診者已達5人，已爭取全分局約266人儘速進行快篩，以確保勤務運作及保護員警健康安全。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）警政署今天(5/29) 表示，經統計，全國警察機關有20人武漢肺炎確診，包含台北市警局11人、新北市警局7人、刑事局1人、高雄市警局1人。此外，台北市警局今天有1名巡官快篩陽性。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，警政署今指出，統計至昨天(5/28) 下午4時止，全國各警察機關肺炎確診有20人、居家隔離113人、自主健康管理84人。

台北市警察局今天表示，統計至昨(5/28) 下午5時止，包含9名員警、2名工友確診，員警部分有萬華分局1人、刑警大隊1人、士林分局1人、捷運警察隊1人、文山一分局5人；2名工友分別在市警局、文山一分局工作。

北市警局指出，總局一名犯罪預防科巡官日前因身體不適，前往就醫，後經採檢快篩為陽性，目前等核酸檢測（PCR）報告，已先居家隔離，這名巡官曾跟日前確診的士林警分局民防組巡佐有接觸。

中央社引述北市警局表示，針對這名巡官辦公樓層已全面消毒，並要求相關同仁前往快篩站採檢，初步結果以陰性居多，將持續掌握狀況。

警鄭鼠臉書NPA 署長室 5/21下午曾PO文指出:

感謝全國警察同仁的努力與付出，大家辛苦了！

日前針對臺北市、新北市疫情較嚴峻，警政署已先協調衛生福利部各配發隔離衣1千套予臺北市、新北市政府警察局，並隨即緊急採購防護設備隔離衣2萬件，防護衣2千件，已於今日(5/21) 送達並開始發放到全國警察機關，提供第一線執勤同仁使用，並視同仁需求數量隨時調配補充，讓防疫物資充裕無虞......

許多的防疫管制措施，都是警察同仁辛苦站在第一線，警察制服不是隔離衣，無法阻擋病毒入侵，警察同仁也是一般人，承受染疫的心理壓力與不安，但仍堅守崗位執行公務，去勸導、取締、制止，雖然這是一個小行為，對全國疫情的控制，卻是極大的貢獻，由衷感佩警察同仁的無私付出。

相關的防疫物資，警政署絕對力求不虞匱乏，同仁做好自身防護裝備，踐行勤洗手、戴口罩最基本的自我保健方式，就能免受傳染風險，同仁最不捨的家人也能受到最佳的保護，也希望全民齊心配合防疫規範，讓我們的家園早日恢復蓬勃生機。