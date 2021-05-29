【他山之石•或可攻錯】馬來西亞疫情燒不停•單日新增確診逾8000例　當局宣布自6/1起全面行動管制

美聯社形容, 馬來西亞採取了近乎全面封鎖 (near-total lockdown)的最新措施 (圖/美聯社) 美聯社形容, 馬來西亞採取了近乎全面封鎖 (near-total lockdown)的最新措施 (圖/美聯社)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）馬來西亞疫情延燒，昨(5/28) 新增確診感染新型冠狀病毒破8000，達8290人，再度刷新紀錄，該國政府決定自6月1日起實施全面封鎖行動管制令，首階段2週，僅開放必要經濟和服務領域。

馬來西亞面臨第3波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，近來每天新增確診病例居高不下。星洲網報導，自19日破6000後，單日新增確診者屢創新高，在連續3天單日新增確診超過7000後，5/28首度突破8000大關，暴增8290起確診病例。

中央社5/28引述大馬媒體報導，鑒於疫情居高不下，馬來西亞政府決定自6月1日起，實施全面封鎖行動管制令，分3階段。首相辦公室宣布，首階段預計實施至6月14日，除了必要經濟及服務領域外，其他領域在這段時間內都不得運作。第2階段將維持4週。

首相辦公室表示，若在第一階段能降低每天新增確診病例，將進到第2階段，允許一些不涉及大型集會且可能保持社交距離的經濟部門重新開放。第3階段則是禁止社交活動，幾乎所有經濟領域都可運作，但須遵守嚴格防疫規定，包括限制到公司上班的人數等。

報導引述馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah ）說，全國累計確診病例達54萬9514起。另外，5/28新增61起死亡病例，累計2552人病故；在加護病房接受治療的病患也增至808人。

儘管馬來西亞政府之前祭出加強版「行動管制令」，進一步限縮社交及經濟活動，但連日來仍不見疫情好轉。

至於疫苗接種及供應，負責馬國COVID-19疫苗接種計畫的科學部長凱里（Khairy Jamaluddin）說，政府將在全國開設更多疫苗接種中心。

自6月起馬來西亞的疫苗供應將大增，他說，預計6 月可再取得超過220萬劑輝瑞大藥廠（Pfizer）疫苗，也就是到6月底馬國共可獲得超過490萬劑輝瑞疫苗。

凱里說，大馬預計第3季可再取得超過2500萬劑輝瑞疫苗，此外，政府已與輝瑞簽約，加購1280萬劑疫苗。他說，這將讓政府供應的輝瑞疫苗提高至4480萬劑，足夠讓馬來西亞7成人口接種。

凱里說，馬來西亞另外訂購的阿斯特捷利康（AstraZeneca）、科興（Sinovac）疫苗也將於6月及7月陸續抵達。

馬來西亞人口約3275萬，目前確診人數在東南亞各國中居第3，僅次於印尼、菲律賓。