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台灣雙北市將進行擴大管制兵棋推演　陳時中：兵推非壞事•篩檢量能、加速安置確診者才是當務之急

▲武漢肺炎疫情尚未趨緩，北市5/28宣布近期將舉行擴大管制兵棋推演，新北市與桃園市也有相關準備。▲柯文哲5/28在北市疫情記者會上指，從數字看疫情不樂觀、沒有好轉，雖然萬華區趨勢已壓下來，但其他行政區慢慢延燒中，須再觀察兩週。▲桃園市長鄭文燦5/29表示，桃園去年(2020年) 就預先規劃和演練社區防疫、疫苗接種普及化等，未來若有可能升到第4級警戒，會規劃包括執行居家令等兵棋推演，規劃完會做成範本。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/29 13:41
陳時中5/28在記者會上坦承, 疫情柱狀圖平穩卻無下降趨勢, 不是件好事 (直播截圖) 

陳時中5/28在記者會上坦承, 疫情柱狀圖平穩卻無下降趨勢, 不是件好事 (直播截圖) 

台灣雙北市將進行擴大管制兵棋推演　陳時中：兵推非壞事•篩檢量能、加速安置確診者才是當務之急

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台灣雙北市將進行擴大管制兵棋推演　陳時中：兵推非壞事•篩檢量能、加速安置確診者才是當務之急

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）因應疫情擴大，台北市將舉行擴大管制兵推，新北市也有準備。指揮中心指揮官陳時中昨(5/28) 表示，兵推下下棋非壞事，但當務之急是確保篩檢量與加速居家隔離確診者後送。

桃園市長鄭文燦今天(5/29) 表示，桃園去年(2020年) 就預先規劃和演練社區防疫、疫苗接種普及化等，未來如果有可能升到第4級警戒，會規劃包括執行居家令等兵棋推演，規劃完會做成範本。

鄭文燦29日上午主持武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫會議後直播表示，如果升4級警戒，會儘早規劃如何執行居家令限制時間、交通封鎖，必要維生系統如藥局、醫院及超市等運作。

武漢肺炎疫情尚未趨緩，台北市5/28宣布近期將舉行擴大管制兵棋推演，新北市也有相關準備。

陳時中28日下午主持中央流行疫情指揮中心疫情記者會，針對媒體提問雙北進行疫情擴大推演，他回應，兵推下下棋是可以，率先考慮量能分配，心中有個譜不是壞事。

陳時中強調，現在雙北市最重要的事，一是篩檢量能要夠，二是居家隔離的確診者能否加快移出至安置處所或送醫，才是當務之急。

國內單日確診人數已連續14天破百，外界關心疫情警戒是否再度升級。對此，陳時中說，目前警戒第3級，對於社區防疫管制的強度應足夠，前2天也公布相關基本限制，必須確實執行。

針對此波本土疫情趨勢與警戒提升後的控制狀況，陳時中說，目前暫時看不出整體趨勢，近日將進行分析，預計下週一(5/31) 或週二(6/1) 向外界報告。

整體確診數趨平，並未往下降，中央社28日引述陳時中說，原因可能在於原本潛藏在社區的病人，後續被檢驗出來，確診病例數還沒有下降，代表社區中仍有一些病人，因此在熱區篩檢速度要加快，盡快找出病人，避免造成感染擴大。

陳時中認為，儘管確診數尚未下降，但也沒有突然上升，顯示疫情警戒第3級的管制措施有一定成效，後續仍待觀察。

（中央社記者陳怡璇、林長順台北28日電）因應武漢肺炎疫情，台北市近期要舉行擴大管制的兵推演練。市長柯文哲5/28表示，會把這一年的經驗與這兩週爆發以來的問題，先桌上演習，有問題再商量。

台北市政府證實，第二次擴大管制兵棋推演，近期就會舉行。北市府下午舉行武漢肺炎疫情記者會，市長柯文哲被問及相關問題時表示，會把這一年多的經驗與這兩週疫情爆發的問題，再做一遍桌上演習、做個精進計畫，「這也不是台北單獨的事情」，遇到問題再跟鄰近的新北市或是中央商量。

柯文哲說，推演分三層面，首先先找專家擬定計畫，然後是相關首長與幕僚桌上演習，最後才實戰，北市過去也辦過桌上演習，但畢竟已經一年了，現在又有新狀況，「不是說一定要封城，只是說局面緊繃，把一年的經驗跟這兩週的狀況想一下。」
柯文哲並表示，從數字看起來疫情不樂觀、沒有好轉，雖然萬華區趨勢已經壓下來，但其他行政區慢慢延燒中，再觀察兩週。

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