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驚！台灣出現年輕確診者猝死　重症醫師揭四大原因

台灣一名年輕確診者猝死打破外界對病毒對老年人影響最大的認知，重症醫師黃軒28日說明。

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By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/29 12:15
台灣出現年輕人確診猝死（示意圖／Pixabay）

台灣出現年輕人確診猝死（示意圖／Pixabay）

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)台灣一名年輕確診者猝死打破外界對病毒對老年人影響最大的認知，重症醫師黃軒28日說明。

台灣疫情升溫，新北一名僅36歲男性於26日確診，原訂隔日前往檢疫所隔離，但卻於凌晨被家人發現身體不適，送醫搶救無效，成為全台最年輕新冠肺炎死亡案例。

然而，先前研究顯示，新冠肺炎對老年人且有慢性病史影響最大，現死亡年齡卻下修，引起不少民眾恐慌，重症醫生黃軒28日於臉書上表示，變種病毒不會有年齡差異的，「英國變種病毒並不會放過他們。」

黃軒首先舉了美國及巴西的例子，五月起在美國，年齡50歲以下是住院的首要族群，佔36%，超過65歲的老人家住院反而愈來愈少了；巴西自今年年3月起，發現小於39歲的死亡率是老人家的2倍、40歲和50歲，各自是4倍，3倍的死亡率。

針對年輕確診者猝死，黃軒醫師 Dr. Ooi Hean臉書上表示，四大因素為：英國變種病毒量超載、免疫風暴心臟猝死、快樂缺氧的猝死、基因缺損易猝死，每一主因下方都有解釋說明。

黃軒說明，不管是美國或其他國家，大家都認為英國變種病毒，增加了40-70%傳播率。科學研究愈來愈清楚這些變種病毒，不會有年齡差異的：年老者或年輕者，不只輕易傳播，而且都會容易在身體內帶著很高病毒量，小於50歲的一些人，如果得到感染這種變異病毒，也易成為了重病。

黃軒引用荷蘭研究指出，屬於年輕人的基因缺損發現：那些完全健康，也沒有任何肥胖或任何慢性疾病的患者，在他們的身體內，母親身內都X染色體TLR7的異常現象。

黃軒總結，由於年輕，無任何病史，這是非常大家忽略的一群人！但英國變種病毒，並不會放過他們，尤其是如果本身病毒超戴，基因又缺陷，細胞風暴又阻止不了，再加入隱形的缺氧，這些都是年輕COVID19 易猝死，也當注意自己身體症狀、血氧濃度狀態快速的變化，才正確。
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