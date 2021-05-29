〈時評〉疫苗是消滅新冠肺炎最佳武器 施打唯快不破

行政院長蘇貞昌發布莫德納疫苗裝上華航貨機的影片。（圖/蘇貞昌臉書） 行政院長蘇貞昌發布莫德納疫苗裝上華航貨機的影片。（圖/蘇貞昌臉書）

新冠病毒五月以迅雷不及掩耳速度侵襲台灣，確診及死亡人數短短三周內快速飆高，包括公衛專家、前副總統陳建仁在內，咸認疫苗是殲滅病毒最重要武器。美國疾病管制控制和預防中心(CDC)統計，接種疫苗後再被感染機率0.01%，政府應速組成疫苗國家隊，速購優質疫苗，也要爭取時間讓不同族群在不同時間點快速取得疫苗施打。

美國CDC公布C0VID-19施打疫苗抗疫數據，追蹤1月1日至4月30日4個月期間，共有1億零100萬人完成輝瑞-BioN、莫德納、嬌生等疫苗，完整二劑接種，僅有1萬262人再次染疫，病毒突變攻破疫苗保護力的機率僅0.01%，也就是說，比染上感冒的機率還低，紐約市因此解封。

了解疫苗對新冠肺炎之戰的重要性之後，其次就是現在全球對疫苗的看法如何？美國國家衞生研究院(NIH)最近針對8種新冠疫苗進行功效研究，發現所有疫苗提供的保護力都不錯，其中輝瑞(Pfizer)和德國BionTech(BNT）的疫苗，甚至能夠對抗2種變種病毒。

佛羅里達大學的研究報告指出，完成接種劑量後，對於重症和死亡的保護力達到100％。至於世界衞生組織(WHO)公佈，3種最令人擔憂的病毒，都可以產生一定防護力，其中英國變種病毒「B.1.1.7」的防護力86％；對巴西變種病毒「P.1」防護力為61％；南非變種病毒「B.1.351」防護力為56％。

疫苗完成2劑接種後，莫德納效力為94.5%，輝瑞94 .2%，諾瓦克斯89 .3%，AZ為81.5%，中國國藥78.1%，中國科興50.7%。

目前得到國際衞生組織(WH0)批准上市的5種疫苗，基本上都已完成三期試驗，且結果都符合國際認證的標準，值得政府參考引進：

輝瑞，種類為mRNA，研發國家是美國、德國，副作用是頭痛、發燒、接種處痠痛、身體疲倦，不適合16歲以下，或有嚴重藥物過敏、孕婦使用。目前歐美國家廣泛使用中。 莫德納，美國研發，種類mRNA，副作用是頭痛、身體疲勞、接種處痠痛，使用前必須經過評估，才能使用。 AZ(AstraZeneca)，美國、瑞典聯合研發，種類是腺病毒載體，有效性70.4%，副作用是接種處痠痛、發燒、身體發冷、低機率產生血栓，因此有部分國家宣布停用。 嬌生。美國、比利時聯合研發，種類是滅活病毒、有效性72％，副作用是頭痛、發燒、身體疲倦、痠痛、低機率產生血栓，丹麥、芬蘭等國家曾經宣布暫停使用，但是美國CDC評估認為，兩害相權取其輕，施打利多於弊，建議還是恢復施打較為有利。 國藥。中國研發。有效性78.1%，副作用是肌肉痠痛、頭痛、容易疲倦，WHO已於5月7日批准使用授權。該藥在中國已經大量使用，但在巴西、祕魯因傳出多起不良反應，曾遭到當地政府停用。但是美國CDC認為有利抗疫，建議恢復使用。

法新社最新報導指出，截至5月18日止，全球已生產15億餘萬劑冠狀病毒疫苗，其中五分之三在中國、美國、印度施打.。施打率第一名的是以色列，全國已有6成人口完成2劑接種，英國第二，54％人口至少完成一劑接種，接著是巴林(50％)、美國(48％)、智利(47)、烏拉圭(40％)。

全球220個國家已經施打15億1萬7337劑疫苗，中國已施打4億2190萬劑，美國2億7440萬劑，印度1億8440萬劑，台灣目前接種率約1％，確實偏低，英國廣播公司(BBC)認為疫情大爆發，跟疫苗接種速度太慢有關，這是政府必須重視的問題。

當前全台疫情嚴峻，確診及死亡人數居高不下，雖然政府聲稱已採購到近三千萬劑疫苗，但疫苗到貨率進度落後緩不濟急，政府宜在不影響安全情況下，簡化疫苗進口行政程序，優先醫護軍警施打，接著提升一般民眾疫苗接種便利性，滿足抗疫需要。

至於國產疫苗，因為都在人體試驗階段，宜緩不宜急，應俟完成週延程序及凖備，得到國際認證再推出較妥，否則引發更多質疑，並無必要，畢竟疫苗研發曠日費時，且投入成本龐大，且事涉人命關天，民眾意沸騰，政府要快速因應。病毒攻擊不分顏色或人種，政府要儘速取得精良武器，方能降低破口、有效消滅新冠肺炎這個強敵。