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暖！台鐵暖心便當2.0致敬防疫醫護警消　整個6月都9折、台北站免費外送

台鐵將於整個6月推出「台鐵暖心便當2.0致敬專案」，向台灣全體防疫人員致上最崇高的敬意，醫護警消人員可享9折優惠，並可享免費外送。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/29 11:07
「台鐵暖心便當2.0致敬專案」將於六月推出優惠答謝辛苦的防疫醫護警消人員（圖/台鐵）

「台鐵暖心便當2.0致敬專案」將於六月推出優惠答謝辛苦的防疫醫護警消人員（圖/台鐵）

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)台鐵將於整個6月推出「台鐵暖心便當2.0致敬專案」，向台灣全體防疫人員致上最崇高的敬意，醫護警消人員可享9折優惠，並可享免費外送。

全台疫情升溫，台鐵致敬第一線醫護警消人員，29日宣布自6月1日起推出「台鐵暖心便當2.0致敬專案」，醫護警消人員憑識別證至全省台鐵便當店，可享便當9折優惠至6月30日止。

台鐵局表示，去(2020)年自3月9日推出「暖心便當致敬專案」，作為醫護警消的後盾，廣獲民眾好評及肯定，共臨櫃販售與送達約2萬3555個暖心便當給抗疫醫護警消人員，服務醫療院所與警消單位共計38間。

另外，位於「台北車站」3公里左右範圍的公私立醫療院所、警察局、消防局等，可電話訂購滿10個80元以上之台鐵便當，享9折優惠並免費送達，星期六日及國定假日不外送。

台鐵提醒，為事先調度人力支援，訂單請於前一日17時前預訂，若逢週六、週日及國定假日，請於前一上班日前預訂。訂購專線為台北餐旅所(02)23619309，撥打時間為週一至週五8時到17時。

台鐵暖心便當2.0致敬專案

訂購專線：台北餐旅所 (02)2361-9309

服務時間：週一至週五8時至17時

外送範圍：長庚紀念醫院台北院區、國泰綜合醫院、馬偕、台大、聯合醫院婦幼院區丶和平院區、愛院區、台北市政府警察局、台北市政府警察局交通警察大隊、台北市政府消防局第一大隊中正中隊、第四大隊大同中隊、距離台北車站3公里左右範圍之其他醫療院所、警察局及消防局等。
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便當

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