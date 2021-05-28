台北美福外帶Part II　米其林餐盤推薦餐廳上桌

防疫戰線拉長至6月14日端午節，一日三餐的餐桌佳餚也必須推陳出新，台北美福將連續三年榮獲米其林餐盤推薦的「米香台菜餐廳」加入戰線，將其傳承經典台味的14道料理推出外帶餐點，有香氣逼人的五香排骨酥，匠心慢烹的香滷五花肉和花生滷豬腳，看似家常卻講究火侯的魚皮白菜滷和私房菜脯蛋，海鮮料理則端出鹹香夠味的蔭豉炒帶子、和豆醬鮮蝦球等，自由選搭，為防疫餐桌加菜，每道220元起，訂購滿5,000元享有台北市免費外送，詳情請洽官網「美福Go購」購物車或電洽02-7722-3390 潮粵坊港潮餐廳。

連續三年榮獲米其林餐盤推薦的米香台菜餐廳，秉持台灣料理的道地風味，陳永華主廚在烹調上著重傳統手法，復刻經典口味，14道經典家常料理，以米其林手藝讓滋味更臻完美！台灣人少不了的下飯料理香滷五花肉、花生滷豬腳，和最讓人難以忘懷的蛋黃蒸肉餅，嚴選台灣黑豬絞肉，肥瘦適中的黃金比例，連同蔭瓜汁一同煨蒸，讓蛋黃醇香在蒸煮過程流竄於絞肉之中，肉汁的鮮甜與蛋黃的鹹香相互輝映。偏好重口味則推薦有著辣椒香氣的糯米椒牛肉、炸至酥脆的五香排骨酥，以及口感酸中帶甜的蜜汁排骨，將具健康概念的黑棗乾以細火熬煮成汁，蜜汁與表面酥脆的排骨一同燴炒收汁，使每一塊排骨都能均勻沾附湯汁，一口咬下，溫潤厚實的肉汁與黑棗的清甜甘蜜在口中肆意張揚，吃起來爽口又不顯黏膩。

身處漁獲豐富的海島國家，少不了的海味料理也是精銳盡出，以糖醋和蔥薑兩種各具特色的調味，讓鮮嫩魚片展現不同風味。鑊氣十足的蔥薑爆小卷，和鹹香夠味的蔭豉炒帶子，搭配粒粒分明的可口白飯，絕對是夏日開胃的最佳組合！除此之外還有酥香滿溢的鹽酥蝦，以及古早味代表的豆醬鮮蝦仁，將蝦子去殼後洗淨，輕裹太白粉和蛋液過油炸至八分熟後，將特選的豆腐乳、米酒、蒜苗和薑米爆香後，加入蝦仁燒汁入味後即可，入口鹹甘甜，蝦仁口感紮實彈牙！同時，少不了米香台菜餐廳的招牌菜色，融合豬五花、香菇、魚皮及白菜等食材，爆香後燜煮入味的魚皮白菜滷，和挑戰火侯拿捏的招牌菜脯蛋，鬆軟蓬鬆的蛋裹著清脆鹹香的菜脯，口感層次豐富，每一道都是餐桌上的必備菜色！消費者可依據自身喜好選擇菜色，可以選購多道一次購齊整桌菜色，也可以單點菜色為餐桌加料，一通電話，在家防疫也能吃得滿意！