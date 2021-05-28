T.R Bar&Kitchen 到你家 6/30前外帶外送全面八折　

不論是因為照顧小孩而精疲力盡，或是在家上班不想另外費力，餐飲外帶或外送早已成為許多人生活的一部分。因應時勢變化，台北大直英迪格酒店全日餐廳T.R Bar & Kitchen也推出適合個人或多人的餐飲外帶與外送服務：6月30日（三）前除全面八折優惠外，每品項再送爆米花濃湯一份（可更換為碳酸飲品）；單筆消費金額滿1,800元，加碼北市全區免運！訂購網頁

訂購網頁中以經典歌曲「All by myself」為主題的單人獨享餐，是T.R Bar & Kitchen新推出的品項；為了多一點市場區隔，特別選用宜蘭櫻桃鴨為食材，烹調出肉質軟嫩不柴，保持鴨腿形體完整，卻又能輕鬆骨肉分離的「油封鴨腿」，以及表皮帶有淡淡焦香、肉質厚實多汁的「嫩煎鴨胸」兩道法式料理作為主菜選擇，搭配每日精選配菜組合，與贈送的爆米花濃湯，就算獨自一人，也能享用豐盛而滿足的法式美味。

同時，T.R Bar & Kitchen以其「樂分享」的核心概念，獻上多道適合雙人或以上一同享用的餐點：燠熱天氣食慾不振，有清爽的尼斯沙拉、水牛莫札瑞拉起司沙拉幫助開胃；想要來點特別的，不妨試試口感獨特的慢燉澳洲牛舌、風味溫和雅致的霸王花牛肉澄清湯，或是鱗脆肉鮮的酥脆馬頭魚，都是不錯的選擇。而對T.R Bar & Kitchen不陌生的朋友，若是想念皮薄料多好吃又好拍的pizza、以國產越光米和雞翅烹調出道地義式風味的無骨雞翅燉飯，或是被網友推薦必吃的威靈頓牛排，照樣可以透過外帶與外送服務，在家就能一解相思，輕鬆享用。

T.R Bar & Kitchen外帶外送服務，接單時間為每日上午11時30分至下午7時30分；送餐時間為為每日中午12時至下午8時。可直接透過前述訂購網頁，或透過台北大直英迪格酒店臉書粉絲專頁之「開始點餐」功能、Instagram檔案提供之連結點餐外，亦可致電02-3518-7778由有專人為您服務。LINE搜尋「台北大直英迪格酒店」（@hotelindigotp）加入好友，重要消息不錯過！