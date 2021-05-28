昔索羅門馬萊塔省長挺台不甩中央 今台灣人道救援供醫療協助

索羅門與台灣斷交前，曾維持友好長達36年，2017所羅門首相Manasseh Sogavare訪台與蔡英文總統合影。(來源：中央社） 索羅門與台灣斷交前，曾維持友好長達36年，2017所羅門首相Manasseh Sogavare訪台與蔡英文總統合影。(來源：中央社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）前友邦索羅門一名挺台省長患病卻受困於當地缺乏醫療又無力支付赴澳昂貴醫療費，台灣政府知悉後伸出援手，輾轉數週該省長終於在26日抵達台灣。

保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）高級研究員、加拿大籍印太專家帕絲卡兒（Cleo Paskal）27日晚間在美國長青廣播節目約翰·巴切勒秀（The John Batchelor Show）中與廣大聽眾分享了台灣的無私與友善。

馬萊塔省省長蘇達尼（Daniel Suidani）因病急需電腦斷層掃描，然而苦於醫療設備短缺，美國與澳洲政府都不願意為他的治療提供便利，加之私人醫療機構要價不菲，蘇達尼只得架設募款網站，籌措十萬美元治療金。美國民主黨支持者輾轉得知消息，便聯絡台灣的總統辦公室。台灣總統英文聽聞後，親自下令安排蘇達尼與其妻子及特別顧問一同來台灣接受急需的治療。經過一系列的轉機和隔離檢疫，他們終於在星期三（5月26日）抵達台灣。

蘇達尼所執掌馬萊塔省為索羅門群島人口第一大的省份，擁有約16萬人口，佔全國四分之一。2019年，與台灣保持36年良好關係的所羅門在中國當局開出的利益誘惑下，不顧民意反對堅持與台灣斷交。不滿情緒在本就意欲獨立建國的馬萊塔省蔓延，總理譴責當局施壓該省棄台親中，2020年9月更宣布要舉行獨立公投。

「蘇達尼看重基於共同價值觀的國家關係的信念—而不是由狹隘的經濟利益推動的利益聯盟—在載著他的飛機降落在台灣的跑道上時得到了證實，」這位印太專家向研究兩岸關係的友人格沙內克（Kerry Gershaneck）如此表示。

格沙內克過去三年一直在國立政治大學擔任訪問教授，他對台灣的人道救援表示贊賞，「這是一個非同尋常的故事，台灣人民可以為此感到相當自豪。蘇達尼省長挺身而出，拒絕了中國的利誘，他支持並認可台灣。」

帕絲卡兒也指出在新冠疫情時外交政策的新方向。她以印度為例，該國先前製造17000萬劑疫苗幫助世界各國，而這些付出在印度遭逢新冠疫情痛擊時轉化成來自全球的人道主義援助。

至於台灣和中國採取不同的國際外交政策，她表示，一些國家把另一個國家的劣勢視為利用的機會，其他國家則借此建立積極的關係。「這恰恰加劇了外交途徑和國際關係（性質）的差異，使與民主國家打交道和與專制剝削性獨裁國家打交道的分野分外明顯。」

帕斯卡兒表示，台灣的人道主義援助與政治無關，「是關於良善堅持立場而獲得他人善意，這才是印太地區的發展方向。」