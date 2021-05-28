Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

歐日峰會聯合聲明提台海和平 外交部表示感謝

By 台灣英文新聞－編輯
2021/05/28 18:21
歐盟執委會主席馮德萊恩（右）27日以視訊方式與日本首相菅義偉會晤（圖／美聯社)  

歐盟執委會主席馮德萊恩（右）27日以視訊方式與日本首相菅義偉會晤（圖／美聯社)  

（台灣英文新聞 / 綜合報導）歐盟與日本昨（27）日召開視訊峰會，會後聲明強調台海和平的重要性。外交部對此表示歡迎與感謝，並指我國將持續與理念相同的國家緊密合作，維護區域和平與繁榮。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）27日以視訊方式與日本首相菅義偉（Yoshihide Suga）舉行歐日峰會。會後的聯合聲明中，雙方提及台海和平與穩定的重要性，並盼以和平方式解決兩岸議題。

這是繼今年4月美日元首峰會、5月G7外長會議，以及美韓元首峰會後，歐盟與日本領導階層再度重申對台海和平與穩定的重視，也是雙方自2001年將年度部長級會議提升至「歐日峰會」以來，首次在聯合聲明中提及台灣。

外交部發言人歐江安今日表示，日本政府多次表示，台日享有共同的自由民主價值，彼此經貿往來密切，台灣亦是日本的重要夥伴與友人。我國政府將在既有深厚基礎上持續與日本、歐盟及理念相近的國家緊密合作，捍衛民主價值與國際秩序，共同維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

此番表態引發中國不滿，中國駐歐盟使團發言人隨即批評，相關言論已超出「正常發展雙邊關係的範疇」，損害國際和平、地區國家的相互信任，與第三方利益。
歐盟
日本
台海
台灣
兩岸

相關新聞

首批莫德納疫苗將抵台灣！台大名醫透外交內幕：政府只能偷偷摸摸的做
首批莫德納疫苗將抵台灣！台大名醫透外交內幕：政府只能偷偷摸摸的做
2021/05/28 11:22
台灣和德國今年雙邊貿易成績亮眼　首季大幅成長約4.5%
台灣和德國今年雙邊貿易成績亮眼　首季大幅成長約4.5%
2021/05/28 09:04
歐盟美國對話會議挺台灣國際參與 我外交部：歐美取得高度共識
歐盟美國對話會議挺台灣國際參與 我外交部：歐美取得高度共識
2021/05/27 17:48
美媒專訪吳釗燮 聚焦兩岸、台美關係與軍售
美媒專訪吳釗燮 聚焦兩岸、台美關係與軍售
2021/05/27 10:36
【新冠肺炎大哉問】忝為全球製造重鎮　亞洲為何苦無疫苗？
【新冠肺炎大哉問】忝為全球製造重鎮　亞洲為何苦無疫苗？
2021/05/26 18:01

更新時間 : 2021-05-28 19:28 GMT+08:00

最受歡迎

不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
紓困4.0最快6/4入帳！行政院長蘇貞昌： 採「主動撥款」 導遊計程車司機等可領3萬　企業員工薪資補貼每個月2萬元
紓困4.0最快6/4入帳！行政院長蘇貞昌： 採「主動撥款」 導遊計程車司機等可領3萬　企業員工薪資補貼每個月2萬元
台灣北市府設置捐款專戶•即日起至6/30接受各界善款　用於醫護補助、防疫住宿、購買快篩試劑等
台灣北市府設置捐款專戶•即日起至6/30接受各界善款　用於醫護補助、防疫住宿、購買快篩試劑等
台灣首批「清冠一號」科學中藥　順天堂全數捐給國內13家醫院•協助治療輕症患者
台灣首批「清冠一號」科學中藥　順天堂全數捐給國內13家醫院•協助治療輕症患者
新北累計1496例　27處篩檢站一次看！ 確診者足跡熱點 三重幸福戲院、三和幸福菜市場入列
新北累計1496例　27處篩檢站一次看！ 確診者足跡熱點 三重幸福戲院、三和幸福菜市場入列
【血氧監測】台灣武肺確診者頻傳隔離猝死　醫師教2方法•助及早發現「快樂缺氧」現象
【血氧監測】台灣武肺確診者頻傳隔離猝死　醫師教2方法•助及早發現「快樂缺氧」現象
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
〈時評〉要「關心」但不需「恐慌」的台灣疫情現狀
〈時評〉要「關心」但不需「恐慌」的台灣疫情現狀
備孕、懷孕婦女該打新冠疫苗嗎？　不孕科醫師：把握三要點
備孕、懷孕婦女該打新冠疫苗嗎？　不孕科醫師：把握三要點
【台灣3級警戒】慢性病人不敢去醫院看病？健保署：「視訊診療門診」5 步驟線上看診、領藥
【台灣3級警戒】慢性病人不敢去醫院看病？健保署：「視訊診療門診」5 步驟線上看診、領藥