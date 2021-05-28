歐日峰會聯合聲明提台海和平 外交部表示感謝

（台灣英文新聞 / 綜合報導）歐盟與日本昨（27）日召開視訊峰會，會後聲明強調台海和平的重要性。外交部對此表示歡迎與感謝，並指我國將持續與理念相同的國家緊密合作，維護區域和平與繁榮。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）27日以視訊方式與日本首相菅義偉（Yoshihide Suga）舉行歐日峰會。會後的聯合聲明中，雙方提及台海和平與穩定的重要性，並盼以和平方式解決兩岸議題。

這是繼今年4月美日元首峰會、5月G7外長會議，以及美韓元首峰會後，歐盟與日本領導階層再度重申對台海和平與穩定的重視，也是雙方自2001年將年度部長級會議提升至「歐日峰會」以來，首次在聯合聲明中提及台灣。

外交部發言人歐江安今日表示，日本政府多次表示，台日享有共同的自由民主價值，彼此經貿往來密切，台灣亦是日本的重要夥伴與友人。我國政府將在既有深厚基礎上持續與日本、歐盟及理念相近的國家緊密合作，捍衛民主價值與國際秩序，共同維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

此番表態引發中國不滿，中國駐歐盟使團發言人隨即批評，相關言論已超出「正常發展雙邊關係的範疇」，損害國際和平、地區國家的相互信任，與第三方利益。