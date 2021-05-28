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台北藝文產業紓困搶先看！疫情下鼓勵持續藝術創作　補助金額、聯絡窗口一覽表

疫情重創台灣藝文產業，台北市文化局28日推出【藝文紓困三二一plus2】方案，放寬多項條件及減租方案，另推出兩項紓困專案。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/28 18:07
台北市祭出紓困方案，鼓勵藝術家持續創作(示意圖/Pexels)

台北市祭出紓困方案，鼓勵藝術家持續創作(示意圖/Pexels)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)疫情重創台灣藝文產業，台北市文化局28日推出【藝文紓困三二一plus2】方案，放寬多項條件及減租方案，另推出兩項紓困專案。

為了在疫情升溫當下，保持藝文工作者的創作能量，北市文化局除延續去(2020)年「紓困三二一」多項行政放寬及減免租方案外，另外推出兩項紓困專案，Plus1為針對疫情下藝文團隊轉換以往表現形式、以數位串流或社群等方式調整之「因應疫情期間藝文專案補助計畫」、Plus2為「疫情時代下的公共藝術設置計畫」，在疫情下人們保持距離，鼓勵創作，透過具體的藝術作品展現出疫後時代的思維。

北市文化局除配合文化部最新頒布政策，針對藝文團體及所轄藝文場館依營運情形給予補助營運放寬、租金減免、娛樂稅免繳或減半延繳、房屋稅降稅或延繳等稅賦減免外，針對包括傳統戲曲、文學、社區文化、視覺藝術、舞蹈、影音藝術、傳統音樂、現代戲劇、無形文化資產等各類型藝文團隊及個人，推出「因應疫情期間藝文專案補助計畫」及「疫情時代下的公共藝術設置計畫」兩項計畫，鼓勵民間改採數位串流、市民或網路社群參與互動之新型態方式，維持「新常態」的文化生活。

Plus1「因應疫情期間藝文專案補助計畫」鼓勵藝文工作者及演藝團隊藉由突破現場演出的傳統框架，如以數位串流、市民或網路社群參與互動的新型態方式，持續與觀眾交流互動並繼續創作。本項補助計畫總金額1,024萬元，單一案件補助上限30萬元，受理期間自6月1日至7月15日，內容包括演出/映演、展覽、研習推廣、研習進修、研討會或其他之執行計畫或提案。

Plus2「疫情時代下的公共藝術設置計畫」以「#限時動態」作為設置主題，連結台北市區內遭逢疫情「限制之時」，公共藝術如何突破空間基地及民眾參與方式的限制。本項計畫總經費250萬元，將於6月15日至7月15日透過公開徵件，徵求設置提案計畫書。

除上述2plus計畫外，自109年延續協助藝文團隊之「紓困三二一」方案，包括「三放寬」-藝文補助放寬、營運彈性放寬、活動形式放寬；「二優惠減免」-門票收入優惠、規費減免；「一窗口」-行政協助單一窗口，將持續推動，並配合本府減免租政策，以協助藝文團隊度過難關。另因應文化部藝文紓困3.0計畫即將推動，本局也將持續協助民間申請所需行政證明。

詳情請前往官網

疫情期間藝文專案補助計畫

台北藝文產業紓困搶先看！疫情下鼓勵持續藝術創作　補助金額、聯絡窗口一覽表
(圖/台北市文化局)

公共藝術實驗計畫「#限時動態：疫情時代下的公共藝術設置計畫」

台北藝文產業紓困搶先看！疫情下鼓勵持續藝術創作　補助金額、聯絡窗口一覽表
(圖/台北市文化局)
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