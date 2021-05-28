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台灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為3.49% 上市股票總市值達51.55兆元

By 台灣英文新聞
2021/05/28 17:38
台灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為3.49% 上市股票總市值達51.55兆元

根據臺灣證券交易所統計，110年5月28日發行量加權股價指數收盤為16,870.86點，較上週(110年5月21日)的16,302.06點上漲568.80點，漲幅約為3.49%，台灣50指數收盤為13,536.93點，較上週的13,204.95點上漲331.98點，漲幅約為2.51%，寶島股價指數收盤為19,169.93點，較上週的18,498.92點上漲671.01點，漲幅約為3.63%。產業別指數方面，漲幅以航運類指數上漲17.39%為最大，跌幅以食品類指數下跌1.20%為最大，未含金融類指數上漲529.46點，漲幅約為3.71%，未含電子類指數上漲621.75點，漲幅約為3.44%，未含金融電子類指數上漲649.17點，漲幅約為4.18%。

本週集中交易市場總成交金額為2兆4,288.33億元，全體上市股票成交金額為2兆3,661.04億元，股票成交量週轉率為5.58%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，航運類8,095.52億元，占全體上市股票交易金額34.21%

第二名，半導體類6,010.45億元，占全體上市股票交易金額25.40%

第三名，光電類1,683.23億元，占全體上市股票交易金額7.11%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類35.60%

第二名，光電類15.47%

第三名，鋼鐵類13.53%

累計今年年初開盤迄今共94個交易日，集中市場總成交金額為37兆9,890.18億元，市場日平均成交金額為4,041.38億元，股票成交量週轉率為93.88%，股票日平均成交量週轉率為1.00%。

2021年5月28日全體上市公司市場總值為新台幣51兆5,459.88億元，較上週(2021年5月21日)市值49兆8,146.20億元增加1兆7,313.68億元，增幅約為3.48﹪。

更新時間 : 2021-05-28 19:28 GMT+08:00

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