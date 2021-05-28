新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元

新冠肺炎疫情進入3級警戒後， 許多商業活動幾乎停擺，更衝擊到一般市井小民， 新北市政府為照顧肩負家中經濟重擔受疫情影響， 導致全家生活陷入困境者，推出急難慰助計畫，每戶補助一萬元， 但不能與衛福部補助重複申領；為避免送件申請造成群聚， 一律採用線上申請，郵寄申請要等3級警戒解除；若在申請期間， 生活仍有急迫，可透過里鄰長系統取得實物銀行民生物資。 有關慰助等相關問題，亦可撥打免付費電話0800- 292929（0800-要救要救要救）。

新北市政府社會局長張錦麗表示， 市長非常關心弱勢民眾受到疫情的衝擊而致生活困難， 因此決議以各界捐贈的防疫基金部分做為慰助計畫的來源， 從5月19日至28日，防疫基金已累積1億5,602萬元。

依據社會局研擬的急難慰助計畫， 係指肩負家中經濟重擔者因疫情影響，公司歇業或暫時停工， 又未能領取相關勞工補助或失業補助，導致全家生活陷入困境者。 其中「肩負家中經濟重擔者」，是指收入負擔家庭生活費1/ 3以上；而家庭總收入分配到全家人口數，每人平均生活費低於「 最低生活費」的2.5 倍，以110年標準來說，每人每月最低生活費15,600元， 因此2.5倍為39,000 元。

另外，全家人口包含存款、有價證券、汽車及投資等， 每人每年未超過20萬元者，符合上述這2條件即可提出申請。

社會救助科長石玉麗表示，申請時請檢附申請表、領款收據、 存摺封面影本、戶口名簿；另公司無薪假證明、 失業證明或減少工時證明等3項擇一即可， 線上申請可上新北社會局粉絲專頁掃描QR Code，申請流程亦有懶人包供參考，郵寄在3級警戒解除後， 請寄到板橋區中山路一段161號2樓救助科收。

張錦麗表示，由於衛福部紓困4.0相關作業細節尚未核定公布， 在這段期間，新北市生活陷困民眾可先申請急難慰助； 為避免疫情期間民眾送件申請造成群聚，全部採用線上申請， 郵寄要等3級警戒解除後，而且可在3個月內提出， 市府預計6個工作天，即可將錢撥入；若在申請期間， 生活仍有急迫， 民政系統亦會透過里鄰長幫忙贈送實物銀行民生物資應急。