畢業典禮不缺席 新北給予畢業生「無線」祝福

目前國內COVID-19疫情持續嚴峻， 新北地區疫情警戒仍未解除第三級警戒，適逢學校畢業季，教育部要 求全國各級學校畢業典禮原則停辦或改採線上方式辦理。教育局考量 畢業典禮為畢業生離校前重要活動，於今(28)日發布「109學 年度線上畢業典禮活動參考指引」，提供學校用線上富有創意且符合 防疫的方式辦理畢業典禮，讓畢業生能夠在家執行防疫政策的同時， 也能留下獨特難忘的畢業回憶。

教育局長張明文表示，當下疫情非常嚴峻， 配合教育部規定高級中等以下學校及幼兒園畢業典禮停辦， 但是畢業典禮是學生在離校前最具紀念意義的活動， 新北市特別訂定「線上畢業典禮活動參考指引」，提供即時性、 互動性、參與性、紀念性、創意性五大原則、及七大建議辦理項目， 各校可參照指引，透過多元線上平台， 邀請全體畢業班親師生及校友等共同參與， 師長與校友可於線上致詞勉勵畢業生、用照片或影像頒發畢業獎項、 播放表演活動，甚至可跨越空間限制採跨校聯合辦理， 形式依各校需求自主規劃細節，教育局鼓勵學校發揮創意， 設計有別於以往的辦理方式，為畢業生創造特別回憶。

「極東之星」福連國小以往舉辦傳統畢業典禮，勇渡卯澳灣、放流、 潛水拿畢業證書，今年因疫情取消， 但是學校為了讓學生有一個難忘的畢業典禮， 特別規劃師生吉他線上合奏的橋段，透過老師在校、學生在家裡， 藉由視訊合奏吉他曲目在畢業前夕留下難忘的回憶， 也可以讓家長分享孩子的學習成果。

淡水國小則利用資訊課落實校本課程，指導畢業生自行剪輯短片， 將六年來的學習歷程，及對母校的環境和人文、 自然之美及校園生活轉化成影音紀錄， 原訂在畢業典禮進行成果展現，因應疫情轉型為線上畢業典禮， 更可讓家長共同參與，見證孩子求學過程的點點滴滴。 六年級學生張博鈞說：「我們在5月底前就將畢業影片做好了， 很開心畢業典禮那天可以看到大家的作品，非常期待！」

教育局表示， 各校辦理線上畢業典禮仍應遵守各項防疫措施及人員低度活動原則， 精簡現場工作人員人力， 畢業證書或獎項獎品的發放方式由學校規劃領取專區， 並實施畢業生分流到校簽收領取，待疫情趨緩後再行通知學生領回， 或是由校方逕行配送至畢業生家中，避免群聚或不必要之移動， 希望能在嚴峻的疫情中，由學校給予無限也「無線」的祝福， 學生能「疫」起畢業，留下永恆的回憶。