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畢業典禮不缺席 新北給予畢業生「無線」祝福

By 台灣英文新聞
2021/05/28 17:34
照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

目前國內COVID-19疫情持續嚴峻，新北地區疫情警戒仍未解除第三級警戒，適逢學校畢業季，教育部要求全國各級學校畢業典禮原則停辦或改採線上方式辦理。教育局考量畢業典禮為畢業生離校前重要活動，於今(28)日發布「109學年度線上畢業典禮活動參考指引」，提供學校用線上富有創意且符合防疫的方式辦理畢業典禮，讓畢業生能夠在家執行防疫政策的同時，也能留下獨特難忘的畢業回憶。

教育局長張明文表示，當下疫情非常嚴峻，配合教育部規定高級中等以下學校及幼兒園畢業典禮停辦，但是畢業典禮是學生在離校前最具紀念意義的活動，新北市特別訂定「線上畢業典禮活動參考指引」，提供即時性、互動性、參與性、紀念性、創意性五大原則、及七大建議辦理項目，各校可參照指引，透過多元線上平台，邀請全體畢業班親師生及校友等共同參與，師長與校友可於線上致詞勉勵畢業生、用照片或影像頒發畢業獎項、播放表演活動，甚至可跨越空間限制採跨校聯合辦理，形式依各校需求自主規劃細節，教育局鼓勵學校發揮創意，設計有別於以往的辦理方式，為畢業生創造特別回憶。

「極東之星」福連國小以往舉辦傳統畢業典禮，勇渡卯澳灣、放流、潛水拿畢業證書，今年因疫情取消，但是學校為了讓學生有一個難忘的畢業典禮，特別規劃師生吉他線上合奏的橋段，透過老師在校、學生在家裡，藉由視訊合奏吉他曲目在畢業前夕留下難忘的回憶，也可以讓家長分享孩子的學習成果。

淡水國小則利用資訊課落實校本課程，指導畢業生自行剪輯短片，將六年來的學習歷程，及對母校的環境和人文、自然之美及校園生活轉化成影音紀錄，原訂在畢業典禮進行成果展現，因應疫情轉型為線上畢業典禮，更可讓家長共同參與，見證孩子求學過程的點點滴滴。六年級學生張博鈞說：「我們在5月底前就將畢業影片做好了，很開心畢業典禮那天可以看到大家的作品，非常期待！」

教育局表示，各校辦理線上畢業典禮仍應遵守各項防疫措施及人員低度活動原則，精簡現場工作人員人力，畢業證書或獎項獎品的發放方式由學校規劃領取專區，並實施畢業生分流到校簽收領取，待疫情趨緩後再行通知學生領回，或是由校方逕行配送至畢業生家中，避免群聚或不必要之移動，希望能在嚴峻的疫情中，由學校給予無限也「無線」的祝福，學生能「疫」起畢業，留下永恆的回憶。

更新時間 : 2021-05-28 19:27 GMT+08:00

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