土銀統籌主辦台駿國際租賃公司 人民幣6億元聯貸案簽約儀式

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臺灣土地銀行統籌主辦台駿國際租賃有限公司總金額人民幣6億元聯貸案，已成功完成募集。本案原預計籌募金額人民幣5億元，在各銀行踴躍參貸超額認購達170%，最終以人民幣6億元結案，並於2021年5月28日簽訂聯合授信合約。

本案資金用途主要作為充實台駿國際租賃有限公司業務發展所需中長期營運資金，募集3年期總金額人民幣6億元聯貸案，由臺灣土地銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，華南銀行與臺灣銀行為共同主辦銀行，並有第一銀行、合作金庫、臺灣企銀、國泰世華、兆豐銀行、上海銀行及彰化銀行等行庫共同參與，顯見各銀行對於台駿國際租賃有限公司長期務實經營均予認同與肯定。

台駿國際租賃有限公司為王道銀行集團旗下重要的租賃事業體之一，為集團第一家西進大陸的子公司，自2011年在中國大陸蘇州工業園區設立營運總部以來，並陸續於東莞、南京、中山及佛山等地設立分公司，以多重據點加速布局、厚植實力、深耕當地市場。

台駿國際租賃有限公司之營運能力連年獲得中國大陸融資租賃年會的肯定，如「新生力量獎」、「開拓獎」、「傑出貢獻獎」、「創新獎」、「成就獎」、「年度公司獎」等獎項，為唯一連續9年獲得此殊榮的台資租賃企業。此外，更獲得2019年蘇州市工業園區政府的經濟貢獻突出獎中「利用外資30強」與「總部經濟30強」。

臺灣土地銀行近年積極轉型，除原有之不動產核心業務外，擴大辦理企業授信、財富管理業務、海外台商、信託2.0計畫等業務，並持續推動「5+2新創重點產業」、「新南向」、「都市更新」及「危老建物重建」等融資業務；榮獲金管會評選為「辦理中小企業放款優等銀行第一名」、「中部地區均衡區域發展特別獎」及「南部地區均衡區域發展特別獎」等殊榮，並由經濟部評選為「2020中小企業信用保證融資業務績優金融機構」。

另為支持企業與民眾共同對抗嚴重特殊傳染性肺炎疫情，臺灣土地銀行積極配合政府各項紓困措施，推出「抗疫興家園、土銀心相挺」具體行動方案，協助受疫情影響之企業廠商及個人紓緩資金調度困境，亦榮獲金管會「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比為優等銀行。

此外，臺灣土地銀行亦積極推動「公股攜手、兆元振興」融資方案，目前推展成效良好，實為協助企業進行國際鏈結布局、創新及升級轉型以提升競爭力的最佳夥伴。未來仍將持續以積極、穩健及多元發展之方向，朝全方位優質金融機構目標前進。