Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

板橋435園區策展新基地孵育中 邀請大家線上來取名！

By 台灣英文新聞
2021/05/28 17:30
圖片由新北市文化局提供

圖片由新北市文化局提供

板橋435藝文特區即日起於網路線上舉辦「Rename ─ 435紅磚樓命名活動」，宣告435紅磚樓經整修後的亮麗重生，未來將形塑為設計策展與藝術教育的新孵育基地。本次命名活動，邀請大家為紅磚樓發想出擁有未來美好想像的新名字！共兩階段的命名徵件票選活動，首獎可獲得Switch主機組合，讓你在家無限暢玩！全網路線上進行活動，一起落實防疫新生活！

　　435紅磚樓於2020年底啟動整修工程，重新整繕外觀及內部空間，完工後的紅磚樓，今年將由新北市文化局規劃為設計、公益的孵育基地，預計公開相關招募計畫，讓435在成為培植藝術家的進駐聚落後，能再加入設計領域的嶄新活力！

　　本次活動共分為兩階段 ─ 「民眾投件徵稿」及「入圍名稱票選」，第一階段的投件徵稿活動自即日起至6月11日，可於指定網址中投稿符合紅磚樓特性之名稱與發想理念，第二階段的名稱票選活動，自6月21日至7月4日止，將邀請大家對入圍名稱投下神聖的一票，選出紅磚樓在你心中的最佳新名稱！票數最高的名稱將成為紅磚樓的命名指標，並獲得Switch主機組合！入圍者及參與投稿、票選的民眾朋友，也有機會獲得禮券與餐廳用餐券，相關資訊歡迎至板橋435藝文特區Facebook粉絲專頁查詢https://www.facebook.com/artzone435/

更新時間 : 2021-05-28 19:27 GMT+08:00

最受歡迎

不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
紓困4.0最快6/4入帳！行政院長蘇貞昌： 採「主動撥款」 導遊計程車司機等可領3萬　企業員工薪資補貼每個月2萬元
紓困4.0最快6/4入帳！行政院長蘇貞昌： 採「主動撥款」 導遊計程車司機等可領3萬　企業員工薪資補貼每個月2萬元
台灣北市府設置捐款專戶•即日起至6/30接受各界善款　用於醫護補助、防疫住宿、購買快篩試劑等
台灣北市府設置捐款專戶•即日起至6/30接受各界善款　用於醫護補助、防疫住宿、購買快篩試劑等
台灣首批「清冠一號」科學中藥　順天堂全數捐給國內13家醫院•協助治療輕症患者
台灣首批「清冠一號」科學中藥　順天堂全數捐給國內13家醫院•協助治療輕症患者
新北累計1496例　27處篩檢站一次看！ 確診者足跡熱點 三重幸福戲院、三和幸福菜市場入列
新北累計1496例　27處篩檢站一次看！ 確診者足跡熱點 三重幸福戲院、三和幸福菜市場入列
【血氧監測】台灣武肺確診者頻傳隔離猝死　醫師教2方法•助及早發現「快樂缺氧」現象
【血氧監測】台灣武肺確診者頻傳隔離猝死　醫師教2方法•助及早發現「快樂缺氧」現象
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
〈時評〉要「關心」但不需「恐慌」的台灣疫情現狀
〈時評〉要「關心」但不需「恐慌」的台灣疫情現狀
備孕、懷孕婦女該打新冠疫苗嗎？　不孕科醫師：把握三要點
備孕、懷孕婦女該打新冠疫苗嗎？　不孕科醫師：把握三要點
【台灣3級警戒】慢性病人不敢去醫院看病？健保署：「視訊診療門診」5 步驟線上看診、領藥
【台灣3級警戒】慢性病人不敢去醫院看病？健保署：「視訊診療門診」5 步驟線上看診、領藥