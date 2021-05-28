板橋435園區策展新基地孵育中 邀請大家線上來取名！

板橋435藝文特區即日起於網路線上舉辦「Rena me ─ 435紅磚樓命名活動」，宣告435紅磚樓經整修後的 亮麗重生，未來將形塑為設計策展與藝術教育的新孵育基地。 本次命名活動， 邀請大家為紅磚樓發想出擁有未來美好想像的新名字！ 共兩階段的命名徵件票選活動，首獎可獲得Switch主機組合， 讓你在家無限暢玩！全網路線上進行活動，一起落實防疫新生活！

435紅磚樓於2020年底啟動整修工程， 重新整繕外觀及內部空間，完工後的紅磚樓， 今年將由新北市文化局規劃為設計、公益的孵育基地， 預計公開相關招募計畫，讓435在成為培植藝術家的進駐聚落後， 能再加入設計領域的嶄新活力！

本次活動共分為兩階段 ─ 「民眾投件徵稿」及「入圍名稱票選」， 第一階段的投件徵稿活動自即日起至6月11日， 可於指定網址中投稿符合紅磚樓特性之名稱與發想理念， 第二階段的名稱票選活動，自6月21日至7月4日止， 將邀請大家對入圍名稱投下神聖的一票， 選出紅磚樓在你心中的最佳新名稱！ 票數最高的名稱將成為紅磚樓的命名指標，並獲得Switch主機 組合！入圍者及參與投稿、票選的民眾朋友， 也有機會獲得禮券與餐廳用餐券，相關資訊歡迎至板橋435藝文特 區Facebook粉絲專頁查詢https://www. facebook.com/artzone435/