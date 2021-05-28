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新北友善契作大聯盟推友善蔬菜箱　防疫助農友又顧食安

By 台灣英文新聞
2021/05/28 17:29
照片由新北市政府農業局提供

照片由新北市政府農業局提供

因應疫情升溫，新北市「友善契作大聯盟」推出友善耕作蔬菜箱，除了使用新北市有機、友善小農的蔬果，也蒐羅各縣市農產品，依照家庭大小彙集成1周裝及4周裝，共推出4種組合，價格從400元到2,880元不等，正適合疫情居家期間選購，讓民眾足不出戶也能吃得健康又幫助農友!

近期國內疫情升溫，全台停課導致營養午餐蔬菜用量銳減，市場管制或封閉也造成蔬果通路受阻，農友生計大受衝擊；另外，民眾因為許多餐廳暫停營業，或是擔心疫情不敢外出消費，外食生活受影響。因應這些情形，在家自煮料理的需求讓農產品電商平台的銷量增加。新北市政府農業局「友善契作大聯盟」結合聯盟夥伴「部落e購」推出蔬菜箱，收購有機、友善農產品，目前已經為約4,000公斤的蔬果找到銷路，希望讓更多農友面對疫情不會孤軍作戰，並應用業界現有的包裝服務與人力，省下零售紙箱、自行包裝等額外成本。這次的蔬菜箱匯集來自鄉村地區、原住民社區到市郊田園的蔬果，包含黑葉白菜、空心菜、小白菜等短期葉菜類，也有當令南瓜、佛手瓜和很多民眾喜愛的高麗菜等多元品項。另外，蔬菜箱分為小家庭1周裝(400元)、大家庭1周裝(650元)、小家庭4周裝(1,996元)及大家庭4周裝(2,880元)4種規格，讓不同家庭類型都能依照需求選擇。

農業局長李玟表示，因應疫情升溫下的民生需求，農業局除輔導農會規劃「美味農業得來速」，推出底家自煮組合包，也透過「友善契作大聯盟」積極聯繫新北市與全台有機農友與從事環境友善耕作的農民，即時將農產品引導到網路，提供「自煮」防疫的民眾訂購，也為農友帶來及時雨。這次推出蔬菜箱，除了希望幫助到頓失傳統市場通路的短期葉菜類農友，也助市民度過疫情難關，歡迎民眾支持「友善契作大平台」推出的蔬菜箱（網址：https://bit.ly/3yBQdpe）支持新北和全台農友、響應防疫新生活，共創零接觸商機！

新北友善契作大聯盟推友善蔬菜箱　防疫助農友又顧食安

照片由新北市政府農業局提供

更新時間 : 2021-05-28 19:27 GMT+08:00

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