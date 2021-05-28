新北友善契作大聯盟推友善蔬菜箱　防疫助農友又顧食安

因應疫情升溫，新北市「友善契作大聯盟」 推出友善耕作蔬菜箱，除了使用新北市有機、友善小農的蔬果， 也蒐羅各縣市農產品，依照家庭大小彙集成1周裝及4周裝，共推出 4種組合，價格從400元到2,880元不等， 正適合疫情居家期間選購，讓民眾足不出戶也能吃得健康又幫助農友 !

近期國內疫情升溫，全台停課導致營養午餐蔬菜用量銳減， 市場管制或封閉也造成蔬果通路受阻，農友生計大受衝擊；另外， 民眾因為許多餐廳暫停營業，或是擔心疫情不敢外出消費， 外食生活受影響。因應這些情形， 在家自煮料理的需求讓農產品電商平台的銷量增加。 新北市政府農業局「友善契作大聯盟」結合聯盟夥伴「部落e購」 推出蔬菜箱，收購有機、友善農產品，目前已經為約4,000公斤 的蔬果找到銷路，希望讓更多農友面對疫情不會孤軍作戰， 並應用業界現有的包裝服務與人力，省下零售紙箱、 自行包裝等額外成本。這次的蔬菜箱匯集來自鄉村地區、 原住民社區到市郊田園的蔬果，包含黑葉白菜、空心菜、 小白菜等短期葉菜類，也有當令南瓜、 佛手瓜和很多民眾喜愛的高麗菜等多元品項。另外， 蔬菜箱分為小家庭1周裝(400元)、大家庭1周裝(650元) 、小家庭4周裝(1,996元)及大家庭4周裝(2,880元) 4種規格，讓不同家庭類型都能依照需求選擇。

農業局長李玟表示，因應疫情升溫下的民生需求， 農業局除輔導農會規劃「美味農業得來速」，推出底家自煮組合包， 也透過「友善契作大聯盟」 積極聯繫新北市與全台有機農友與從事環境友善耕作的農民， 即時將農產品引導到網路，提供「自煮」防疫的民眾訂購， 也為農友帶來及時雨。這次推出蔬菜箱， 除了希望幫助到頓失傳統市場通路的短期葉菜類農友， 也助市民度過疫情難關，歡迎民眾支持「友善契作大平台」 推出的蔬菜箱（網址：https://bit.ly/ 3yBQdpe）支持新北和全台農友、響應防疫新生活， 共創零接觸商機！

照片由新北市政府農業局提供