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居家防疫首選中華電信！月繳$19享「宅家休閒Hami好樂活」

升級5G，即刻至中華電信網路門市申辦最安心

By 台灣英文新聞
2021/05/28 17:27
居家防疫首選中華電信！月繳$19享「宅家休閒Hami好樂活」

防疫關鍵期，為滿足宅在家的時間倍增，同步帶動民眾上網及居家娛樂的需求提升。中華電信今(28)日推出「防疫新生活，宅家休閒Hami好樂活」專屬活動，凡行動月租客戶申辦「新加值嚴選好禮」方案，即可選搭Hami Video影劇館、Hami Video電視館、KKBOX、LINE MUSIC鈴聲答鈴、Hami 書城、Hami Pass、童書夢工廠、i聽聽、至尊股票機、來電答鈴超值包及Hami 鈴聲館等任一項，享月租19元(租期2個月)的優惠價，中華電信以豐富的運動、追劇、閱讀、KKBOX等宅家休閒加值服務，為客戶打造防疫新生活。活動時間自即日起至110年6月30日止，更多內容詳參www.cht.com.tw/home/campaign/hamiantivirus

疫情升溫以來，居家辦公與遠距學習導致上網用量倍增，為讓客戶享受5G居家防疫新生活，中華電信提供現有4G客戶，一約到底升級5G服務合約租期免延長，月繳$999/1,199元方案，上網量雙倍送，最高100GB再享量到4G高速吃到飽；月繳$1,399(含)以上，即享5G行動上網吃到飽，立即體驗5G網速及全新5G應用服務。客戶於中華電信網路門市申辦，免換門號、免換SIM卡，簡單快速又安全，升級5G趁現在！詳參www.cht.com.tw/home/campaign/5gupgrade/index.html

Hami書城月讀包送100G雲端空間、5G客戶享FUNDAY英語課程前三個月

中華電信另包裝了多元的加值服務，貼心提供客戶宅家抗疫的娛樂好康。行動閱讀內容最豐富的電子書平台Hami書城，6月底前申辦月讀包再送100G雲端空間。中華電信5G客戶可享FUNDAY英語課程前3個月免費使用，把握居家進修好時機。

廣受客戶歡迎的KKBOX，提供新申租KKBOX新嚴選方案每月19元(租期2個月)，天天再抽防疫噴霧！下載應景的「團結防疫一起來」來電答鈴，即有機會獲得全聯百元禮券、防護醫療口罩、除菌溼紙巾等抗疫好禮！

因應居家辦公、學習提升的網路空間需求，中華電信提供首次升級iCloud儲存空間50GB方案享前3個月免費；此外，5月底前透過中華電信Google Play電信帳單代收服務每滿500元，亦可抽1GB行動上網量(3,000個名額)中華電信以實質的豐富優惠，陪伴客戶共度居家防疫。

更新時間 : 2021-05-28 19:27 GMT+08:00

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