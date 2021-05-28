光榮城市 柯文哲的進步 集保導入生物辨識登入讓投資人免驚

新冠肺炎疫情肆虐，在防疫考量下，越來越多投資人選擇線上參與股東會，透過電子投票管道行使表決權，以捍衛股東權益。然而現今網路普及，多數民眾會擁有數個網路銀行或證券帳戶，加上各類社群網站、或是雲端服務等，當初設定的使用者帳戶或密碼也不盡相同，因此民眾常發生忘記密碼、最後無法登入的窘境。

對此，集保結算所深知現代投資人的痛點，今年導入由內政部主導的「TAIWAN FidO臺灣行動身分識別」服務（TW FidO）。所謂FidO，指的是結合公開金鑰、生物特徵等技術，並解決長年身分認證缺乏互通性問題，進而提供標準化網路身分的識別機制。只要透過TW FidO成功完成身分認證後，未來投資人想透過集保「股東e票通」電子投票平台進行電子投票時，不必使用讀卡機插入自然人憑證，也不需要記住密碼，就可透過生物辨識方式登入平台投票，輕鬆又便利。

集保結算所股務部黃蓁蓁經理表示，有意使用TW FidO認證機制的投資人，可先上「TAIWAN FidO臺灣行動身分識別」網站（https://fido.moi.gov.tw/），首次使用仍要透過讀卡機及自然人憑證認證註冊，讀卡確認身分後，該網站會產出一組專屬QR Code，投資人只要在手機上下載「TW FidO臺灣行動身分識別」APP，開啟APP掃描QR Code，即可完成綁定。

投資人綁定後，進入集保結算所「股東e票通」電子投票平台，選擇以TW FidO行動身分識別認證登入，此時「股東e票通」登入畫面上會出現一組QR Code，投資人再以自己的手機掃描QR Code；如使用手機登入平台則即會收到推播訊息經同意確認後，就可以搭配手機生物特徵辨識（指紋或臉部辨識），進入投票頁面，讓電子投票變得輕而易舉。

黃蓁蓁經理補充，為鼓勵投資人積極參與股東會，今年不僅增加多元身分認證管道，讓投資人更便利登入「股東e票通」電子投票平台，另為進一步強化電子投票透明度，今年3月底起於「股東e票通」平台，發行公司或其代辦股務機構在股東會開會前一天下午2時就會公告電子投票彙整資料，供投資人查閱參考。