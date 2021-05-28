【台灣疫情重災區】北市府推出9項短期紓困措施　追溯自110年5月1日起至7月31日止

(上圖為5.28北市各行政區最新確診數字統計)

資料來源: 台北市政府財政局

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 臺北市長柯文哲今(28)日主持北市嚴重特殊傳染性肺炎疫情指揮中心會議，考量自第三級防疫警戒開始，疫情持續延燒，各行各業均受衝擊，為助市民安心抗疫共渡難關，並助企業持續營運與勞工穩定就業，柯市長拍板先推出北市九大短期紓困措施：「延稅、降稅、減租、免租、延租、優息、補貼、企業融資、勞工紓困」，追溯自本(110)年5月1日起至7月31日止，實施3個月，未來將視疫情狀況滾動檢討。

北市府表示，本措施針對商家部分，可申請房屋稅延繳或分期繳，停業或禁止內用房屋稅率降為2%，承租市有不動產作營業用租金減半與停業期間免繳租，另提供15億融資額度供中小企業及青創貸款並補貼利息；針對勞工部分，推出安心即時上工及安心就業等紓困措施，協助勞工穩定就業；市民則可申請急難救助及承租市有不動產作住宅使用者可減租20%。

本次各項紓困措施申請方式以市府主動、E化便民為原則。九大措施內容如下：

一、延稅：

房屋稅、娛樂稅、牌照稅及地價稅納稅義務人屬中央紓困振興或補償紓困辦法受紓困者、營業額減少達 15%者、出租自有不動產之房東，因應疫情減收租金比例達 15%者，可向北市稅捐處申請延期或分期繳納，最長可延期12個月或分36期。

二、降稅：

（一）房屋稅：因疫情影響停業或禁止內用等而致營業面積縮減者，北市稅捐處主動依主管機關提供之關閉場所資料進行核定，或依民眾申請，稅率由營業用3%調降為非住家非營業用2%。

（二）牌照稅：交通工具所有人或使用人可向北市稅捐處申請停駛之車輛依停駛期間按日免繳牌照稅。

（三）娛樂稅停業免徵:配合市府防疫措施强制停業的業者或娛樂場所，北市稅捐處將主動依公布停業日期或查得資料停止課徵停業期間之娛樂稅。

（四）娛樂稅徵收率減半延長：北市娛樂稅徵收率減半至110年6月30日，稅捐處擬提案修正臺北市娛樂稅徵收自治條例，將娛樂稅徵收率減半延長至111年6月30日，俟經市議會通過後實施。

三、減租：

北市府就承租臺北市市有不動產作營業使用者（含已開始營運之促參及市有土地設定地上權案），於實施期間減租50％，如有轉租情形，應切結將市府減收金額回饋予實際使用人；但他級政府機關及其所屬事業機構、金融機構、公用事業機構及廣播電視、電信事業機構等不適用。

另對於因疫情影響受中央各部會核准紓困補助之北市出租國民住宅、社會住宅、市有出租住宅之承租人及北市地上權國民住宅、住宅坐落市有地且與北市府訂有租約者，可向管理機關申請租金減收20%。

四、免租：

（一）配合北市府公告關閉或停業之場所及公有場館或自主停業之市有不動產承租人、促參民間機構及地上權人，按停業日數及範圍，免收停業期間之租金。如有轉租情形，應切結將市府免收金額回饋予實際使用人。

（二）温泉營業用戶受疫情影響，暫不使用温泉可向北水處申請中止温泉，中止期間使用費免計且該期間不計入每年最長可申請中止期間（4個月）。

五、延租：

承租市有不動產作營業使用者、已開始營運之促參案民間機構及地上權人，除享減租外，營業額衰退達15%者或屬中央紓困振興或補償紓困辦法受紓困者，得向房地管理機關申請延後繳納實施期間之租金，最長得延後繳納12個月。至市有不動產作住宅使用之承租人且受中央各部會核准紓困補助者亦得申請延後繳納租金。

六、優息：

北市動產質借處針對因疫情受中央各部會紓困補助之質借民眾，可於110年12月31日前檢具相關證明文件，洽原質借分處申請減收自110年5月1日至7月31日質借利息50%。

七、補貼：

（一）市民急難救助：北市府社會局就設籍臺北市市民，因疫情致生活陷困者，核發3,000或6,000元急難救助金。

（二）北市防疫住宿補助：北市府觀光傳播局針對設籍臺北市之居家隔離、居家檢疫者，本人或其同住親友入住北市防疫旅館、檢疫所或合法旅館，最高補助14日7,000元。

（三）加強版防疫專責旅館從業人員體恤補貼：北市府觀光傳播局針對收住北市快篩COVID-19陽性個案或北市COVID-19確診個案之「加強版防疫專責旅館」從業人員，除固定薪資外，將補貼從業人員每日2,000元之補貼，最高補助14日28,000元。

（四）隔離及檢疫期間防疫補償金：北市府社會局提供受隔離、檢疫者及照顧者，於隔離及檢疫期間每人每日1,000元防疫補償金。

（五）聯營公車補助及運價核算：受肺炎疫情影響，臺北市聯營公車運量減少，對公車營運造成衝擊，北市公共運輸處提出(1)臺北市聯營公車路線營業車輛，每車每月補助8,000元(2)聯營公車運價核算不減扣車廂外廣告收入40%，以協助業者渡過難關。

（六）復康巴士補助：肺炎疫情期間臺北市復康巴士委辦業者因服務趟次減少所致營運衝擊，由北市公共運輸處提供委辦業者每車每月1萬元補助。

（七）plus1因應疫情期間藝文專案補助計畫：北市府文化局鼓勵藝文工作者因應疫情提出多元形式藝文相關計畫，尤鼓勵透過數位串流、市民或網路社群參與互動之新型態方式呈現。補助計畫總金額1,024萬元，單一案件補助上限30萬元，受理期間自6月1日至7月15日，內容包括演出/映演、展覽、研習推廣、研習進修、研討會或其他之執行計畫或提案。

（八）plus2疫情時代下的公共藝術設置計畫: 為突破公共藝術以往受空間基地及民眾參與方式的限制，北市府文化局徵求在疫情時代的公共藝術策展計畫，徵件對象以多元創作形式之藝術家和有興趣投件之藝術團隊，計畫總經費250萬元，將於6月15日至7月15日透過公開徵件，徵求設置提案計畫書。

八、企業融資：

北市府產業發展局 提供中小企業融資貸款15億元融資額度，新貸戶可享1.25%利息補貼及降息優惠，舊貸戶亦享有1%利息補貼，最低僅需負擔0.92%低息；同時提高簡易貸金額至120萬元以及提供資金紓困單一窗口、簡易申辦、加速審核等服務。另針對中小企業融資與青年創業融資之原核貸戶提供貸款本金或利息遞延繳付，最長可申請6個月，受理期間自即日起6個月。

九、勞工紓困：

（一）安心即時上工計畫(勞工):申請登記當日前一年內，具有勞保或就業保險之投保紀錄者，可向北市各就業服務站申請推介工作，按每小時基本工資160元補助，每月最高80小時，最高補助1萬2,800元，每人最長補助6個月。

（二）充電再出發訓練計畫(企業)：北市府勞動局核備受疫情影響申請減班休息之事業單位後，事業單位或勞工，可向勞動力發展署申請訓練費用，事業單位最高補助350萬元、參訓勞工每小時補助160元，每月最高120小時(最高補助1萬9,200元)。

（三）安心就業計畫(勞工)：北市府勞動局核備受疫情影響申請減班休息之事業單位後，其勞工可向勞動力發展署申請補貼，提供前後平均月投保薪資差額之50%並按月補貼，勞工最高按月可獲10,900元補助。

（四）失業給付線上即時隨到辦理(勞工)：民眾請領失業給付者，可採線上（傳真）逕向就服處各就業服務站申辦。

（五）失業勞工子女就學費用補助(勞工)：為讓非自願離職之失業勞工家庭子女能安心就學，北市府勞動局每年定期受理失業勞工子女就學費用補助申請，只要設籍臺北市，符合相關資格，每名子女補助額度為公立高中職5,000元，私立高中職1萬2,000元、公立大專院校1萬3,600元、私立大專院校2萬6,000元。

北市府最後表示，希望透過九大紓困措施，減輕疫情對企業與市民負擔。未來將視疫情情形滾動檢討相關措施，協助市民安心抗疫，共渡難關。

為利市民瞭解各項紓困措施內容，北市府財政局業建置「嚴重特殊傳染性肺炎紓困措施主題專區」，提供查詢相關懶人包、紓困措施、聯絡窗口，並快速連結市府防疫專區及稅捐等資訊。