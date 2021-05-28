知名美劇《六人行》特別節目首播！主角暌違17年相聚笑料不減　台灣這一天HBO將重播

《六人行：當我們又在一起》已於27日HBO Max首播，29日晚間7點10分將在該頻道重播。（圖擷取自官方預告） 《六人行：當我們又在一起》已於27日HBO Max首播，29日晚間7點10分將在該頻道重播。（圖擷取自官方預告）

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）疫情期間宅在家看電視吧！美國知名電視劇《六人行》主角在17年後於特別節目《六人行：當我們又在一起》相聚，並加入許多大咖客串，已於27日HBO Max首播，將於29日重播。

美國長青電視喜劇《六人行》（Friends）於1994年首播，10年內共播出10季， 2004年大結局更吸引全美約有5200萬人觀看，相比之下，當年的奧斯卡金像獎頒獎典禮收看人數僅800萬人。

17年後，《六人行》以特別節目形式《六人行：當我們又在一起》（Friends: The Reunion）將6位個性鮮明的主角聚在一起，分別為，珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston ）、寇特妮考克斯（Courteney Cox）、麗莎庫卓（Lisa Kudrow）、麥特雷布藍克（Matt LeBlanc）、馬修派瑞（Matthew Perry）和大衛史溫默（David Schwimmer），雖然演員現在都50多歲，幽默風趣的鬥嘴仍勾起影迷不少青春回憶。

劇中主角居住在紐約曼哈頓市中心公寓，六人身上發生的故事製造不少笑料，也創造許多經典台詞讓人拍案叫絕，像是莫妮卡和錢德勒發展出秘密戀情時，那句「他們不知道我們知道他們知道」繞口令讓觀眾笑到眼淚直流，劇中更不乏出現大咖影星客串，驚喜連連。

珍妮佛安妮斯頓表示，當時她在試鏡嬌嬌女瑞秋．葛林（Rachel Green）一角時，有人跟她說拍「六人行」不會讓她變紅。但拍完前幾季後，這6名先前默默無聞的演員後來都變成家喻戶曉的明星，也成為彼此真正的朋友。



預告（影/Youtube）

《六人行》影集裡瑞秋跟羅斯剪不斷理還亂的愛恨情愁讓影迷津津樂道，此次特別節目釋出的預告片更以兩人的感情開頭，片中羅斯拿著手卡，其他五人則坐在沙發上，羅斯問，「當初瑞秋跟羅斯要復合前，瑞秋寫了一封信給他，並要求他先看完，請問那封信有幾頁？」喬伊搶答：「18頁！」但其實不僅是這樣，瑞秋忍不住補充大喊：「是雙面！」，光是預告就在短短一週內吸引超過1800萬人次觀看。

此次的特別節目長105分鐘，由英國知名節目主持人詹姆斯柯登（James Corden）主持，更邀請到不少國際之名嘉賓演出，包含女神卡卡（Lady Gaga）、足球巨星貝克漢（David Beckham）、BTS防彈少年團等，另外也少不了過去的幕後花絮及真流露的談話。

該影集目前沒有續拍或改拍電影的計畫，特別節目《六人行：當我們又在一起》在順利推出前曾受到新冠肺炎疫情影響延遲過兩次，已於27日HBO Max首播，29日晚間7點10分將在該頻道重播。