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新冠肺炎起源何處？ 籲重啟調查聲浪再起

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/28 19:00
中國科學院武漢病毒研究所（圖／路透）

中國科學院武漢病毒研究所（圖／路透）

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）新冠肺炎病毒已經肆虐全球超過一年，然而，儘管世界衛生組織(WHO)的調查團仍在武漢進行調查，外界仍在揣測病毒的真正源頭。曾經因為證據不足而無法驗證的武漢實驗室起源陰謀論，最近又重新取得了熱度，成為討論的話題。

今(2021)年稍早的時候，世界衛生組織派出了調查團隊至武漢了解病毒可能的起源，儘管對外表示中國政府並未公開所有的資料，並在一些地方阻撓調查，在武漢待了12天後，調查團仍做出了病毒自實驗室外洩可能性很低的判斷，不過這個結論卻無法讓外界接受。

一篇發佈在〈科學〉(Science)的研究指出，在沒有完整的資料確定病毒起源之前，外界應該要同等重視自然出現的可能性與實驗室流出的假說，且有更多專家開始認為，應該要更仔細確認此一說法的真偽。美國衛生與公眾服務部部長貝西拉(Xavier Becerra)呼籲世界衛生組織儘速展開「真正透明」且「有科學根據」的第二階段調查。

在26日的聲明中，美國總統拜登也公開表示，他在就任後已要求相關單位交出病毒起源的調查報告。情報機構應盡力搜集並分析任何可能的資料，確認病毒究竟是從帶有病毒的動物傳給人類，還是源自於實驗室的意外。現階段並無任何證據顯示其中一個傳遞途徑的可能性大於另一個，似乎也暗示著美國仍不排除實驗室流出的選項。

事實上，支持再啟調查的聲浪已越來越大，除WHO總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)支持展開新的調查程序外，美國防疫專家佛契(Anthony Fauci)也一改過去認為新冠肺炎病毒應是由野生動物傳給人類的立場，改稱新冠肺炎病毒「可能」不是正常產生的。

面對外界質疑的態度，中國除反控美國進行政治操弄，散布謠言外，也由被西方稱為「蝙蝠女俠」的中國病毒學家石正麗在上週發布報告闢謠，透露其團隊在2015年確實有在中國廢棄礦坑中，發現8株新冠肺炎病毒株，同時積極推廣武漢並不是病毒起源，而是從外進入中國的理論。

更新時間 : 2021-05-28 19:26 GMT+08:00

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