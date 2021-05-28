台北動物園傳喜訊！金剛猩猩Iriki升格當媽 「呷百二」晉級當哥哥

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣三級疫情警戒進入第14天，台北市立動物園自封園後，28日傳來好消息，非洲動物區的金剛猩猩「Iriki」經過9個月的漫長等待，今天凌晨2點左右順利誕下寶寶，母子均安，目前尚不知寶寶的性別。

台北動物園表示，去（2020）年8月底時，保育員首次以驗孕試紙測到「Iriki」有陽性反應，由於金剛猩猩平均孕期為257天，推估預產期將落在今年的5、6月間。

保育持續觀察記錄金剛猩猩的身形與行為變化，5月下旬時發現準媽媽「Iriki」的胎位有下降、乳頭突出且乳房脹大，27日傍晚「Iriki」回到室內後，食慾也與往常不同，只進食了少量的西瓜和蕃茄，有較長的時間躺臥或趴臥，且有破水的現象，於是安排人員徹夜留守，今天凌晨2點左右產下寶寶。

這是繼「Tayari」去（2020）年10月31日誕下「Jabali（呷百二）」後，金剛猩猩「迪亞哥」第二次當爸爸，早上「Iriki」順產的消息傳開後，動物園因防疫分二組輪流照顧動物的同仁們，無論在園值勤或居家上線，都感到非常振奮，欣喜之餘竟不約而同的開始預測起寶寶的性別，大家都很期盼能早日看到兩隻金剛猩猩寶寶一起玩耍的可愛畫面。

今天早上天亮後，保育員觀察到「迪亞哥」、「Tayari」和「Jabali」都有輪流去探視「Iriki」和新生寶寶的狀況。由於今天天氣很好，保育員在仔細研判「Iriki」能正確抱持新生寶寶，並讓新生寶寶成功吸到母乳後，決定在10點多開啟通往戶外活動場的閘門，讓「迪亞哥」一家五口，能自行選擇是否到戶外活動場走走。

▲Jabali(呷百二)探視Iriki和新寶寶。(照片來源：Taipei Zoo提供 / 余姿嬅攝)

▲照片左起：Iriki抱寶寶、Tayari抱Jabali(呷百二)。(照片來源：Taipei Zoo提供)

Tayari (右)上前關切 Iriki (左) 和新生寶寶的狀況。(照片來源：Taipei Zoo提供 / 余姿嬅攝)