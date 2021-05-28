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250萬人受惠！蘇貞昌：家有國小以下孩童或特教生家庭每人領1萬

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/28 12:54
行政院提供。

行政院提供。

（台灣英文新聞／財經組　綜合整理報導）行政院蘇貞昌今（28）日召開防疫紓困會議，因應國內疫情延燒，討論提供家中有國小以下孩童與國、高中特教學生的家庭，在防疫期間補貼一次性定額現金；目前初步擬定每人補助新台幣1萬元，約有250萬人受惠，預算約250億元盼獲立法院支持。

蘇貞昌於臉書上表示， 紓困特別條例修正案已送至立法院，若修正案在下週順利完成三讀，政府預計於6月四日展開紓困4.0作業。而今早7時30分召開防疫紓困會議，8時召開各部會紓困行政作業流程會議，討論紓困受理申請流程、現金核發等工作，9時則與民進黨立法院黨團總召柯建銘等幹部，會商紓困特別條例修法相關議題。

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另外，因應疫情影響，盼減輕育兒家庭在防疫期間的負擔下，希望針對家中有國小以下孩童與國高中特教學生的家庭，進行一次性定額現金補貼， 後續也請教育部和衛福部做好相關受理和發放的流程設計。

知情人士表示，蘇貞昌會中拍板，一次性定額現金補貼金額預計為每位孩童1萬元，而經過初步估算，國小以下孩童約245萬人左右，國、高中特教學生則為5萬人左右，整體預算約250億已經獲民進黨立院黨團初步支持。

蘇貞昌說， 紓困要及時，行政作業就要更有效率。針對去年已符資格已有填過申請資料的人，政府會在下禮拜立法院通過紓困特別預算條例修正案，行政院再向立法院提出特別預算後，在最短時間內直接匯入帳戶、並即時通知，無需再經申請程序，針對新申請者，也應做好線上申請和後端資格審查的設計，降低臨櫃申請人流及接觸，也減低行政負擔。
紓困4.0
家庭防疫補貼
國小學童
特教生

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