【重災區可外送】台鐵便當銷售銳減逾4成　6月起推台灣警消醫護專案

圖為台鐵去年(109年) 4月推出的醫護便當 (中央社檔案照片) 圖為台鐵去年(109年) 4月推出的醫護便當 (中央社檔案照片)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）國內武漢肺炎疫情升溫，間接影響到台鐵便當銷售狀況。根據台鐵統計，5月12日到25日全台台鐵便當銷量銳減，減幅為44.4%。台鐵預計從6月起推出警消醫護專案，讓醫護可以叫得到便當。

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，全台進入第3級警戒，也連帶衝擊到各行各業, 乃至台鐵便當的銷售量。根據台鐵統計，5月12日到5月25日期間，全台共銷售減少7萬2559個便當，減幅為44.4%，營收也減少新台幣474萬5485元。

台鐵局27日表示，其中供應台北等4個販售地點的台北鐵路餐廳受到的衝擊最大，銷售減少4萬8809個便當，減幅高達54.97%，營收少314萬4942元。

由於雙北屬於重災區，不少醫護出現叫不到便當，或沒有人願意外送等情形，台鐵局說，從6月1日起到6月底，再度推出醫護警消專案，只要在台北車站3公里以內的醫療院所跟警消單位，叫10個台鐵便當就可以外送。

除此之外，中央社引述台鐵局說，其他地區的警消醫護，只要持服務證就可以享有便當9折優待。

另外，台鐵局也透露，已跟Uber Eats跟FoodPanda 等外送平台洽談，未來台鐵便當也考慮加入外送平台的行列，但才剛跟業者索取上架的相關資料，後續還要再評估是否要上架外送平台。