台灣續防疫！人事總處公告2022年行事曆 春節放9天清明連假4天

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院人事行政總處今(28)日公布 2022年政府行政機關辦公日曆表，明年的總放假日數有115天，其中3天以上的連續假期計有7個，最多的是農曆除夕及春節假期有9天，兒童節及民族掃墓節有4天，其餘皆為3天。

對於農曆除夕及春節假期的9天連假，人事總處表示，依「政府機關調整上班日期處理要點」第4點及第5點規定，2022年2月3日農曆初三適逢星期四，調整2月4日為放假日，並於1月22日星期六，補行上班。

人事總處核定2022年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115天，其中3天以上的連續假期併同例假日計有7個，分別為開國紀念日3天、農曆除夕及春節假期9天、和平紀念日3天、兒童節及民族掃墓節4天、端午節3天、中秋節3天及國慶日3天。

人事總處說明，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，至於公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理。軍人的放假，則屬國防部主管權責，應依該部規定辦理。

另各級學校適用的學年度行事曆，是由各該主管教育行政機關訂定。此外，民間企業人員的放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部的規定辦理。

以下圖片載自人事總處網站：