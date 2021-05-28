Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣續防疫！人事總處公告2022年行事曆 春節放9天清明連假4天

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/28 11:51
台灣續防疫！人事總處公告2022年行事曆 春節放9天清明連假4天

(來源 台灣英文新聞)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院人事行政總處今(28)日公布 2022年政府行政機關辦公日曆表，明年的總放假日數有115天，其中3天以上的連續假期計有7個，最多的是農曆除夕及春節假期有9天，兒童節及民族掃墓節有4天，其餘皆為3天。

對於農曆除夕及春節假期的9天連假，人事總處表示，依「政府機關調整上班日期處理要點」第4點及第5點規定，2022年2月3日農曆初三適逢星期四，調整2月4日為放假日，並於1月22日星期六，補行上班。

人事總處核定2022年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115天，其中3天以上的連續假期併同例假日計有7個，分別為開國紀念日3天、農曆除夕及春節假期9天、和平紀念日3天、兒童節及民族掃墓節4天、端午節3天、中秋節3天及國慶日3天。

人事總處說明，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，至於公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理。軍人的放假，則屬國防部主管權責，應依該部規定辦理。

另各級學校適用的學年度行事曆，是由各該主管教育行政機關訂定。此外，民間企業人員的放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部的規定辦理。

以下圖片載自人事總處網站：

台灣續防疫！人事總處公告2022年行事曆 春節放9天清明連假4天
人事行政總處
日曆表

相關新聞

台灣2021年放假總數116天 農曆春節休7天 中秋連假調整上班
台灣2021年放假總數116天 農曆春節休7天 中秋連假調整上班
2020/05/28 15:24

更新時間 : 2021-05-28 19:25 GMT+08:00

最受歡迎

不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
紓困4.0最快6/4入帳！行政院長蘇貞昌： 採「主動撥款」 導遊計程車司機等可領3萬　企業員工薪資補貼每個月2萬元
紓困4.0最快6/4入帳！行政院長蘇貞昌： 採「主動撥款」 導遊計程車司機等可領3萬　企業員工薪資補貼每個月2萬元
台灣北市府設置捐款專戶•即日起至6/30接受各界善款　用於醫護補助、防疫住宿、購買快篩試劑等
台灣北市府設置捐款專戶•即日起至6/30接受各界善款　用於醫護補助、防疫住宿、購買快篩試劑等
台灣首批「清冠一號」科學中藥　順天堂全數捐給國內13家醫院•協助治療輕症患者
台灣首批「清冠一號」科學中藥　順天堂全數捐給國內13家醫院•協助治療輕症患者
新北累計1496例　27處篩檢站一次看！ 確診者足跡熱點 三重幸福戲院、三和幸福菜市場入列
新北累計1496例　27處篩檢站一次看！ 確診者足跡熱點 三重幸福戲院、三和幸福菜市場入列
【血氧監測】台灣武肺確診者頻傳隔離猝死　醫師教2方法•助及早發現「快樂缺氧」現象
【血氧監測】台灣武肺確診者頻傳隔離猝死　醫師教2方法•助及早發現「快樂缺氧」現象
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
〈時評〉要「關心」但不需「恐慌」的台灣疫情現狀
〈時評〉要「關心」但不需「恐慌」的台灣疫情現狀
備孕、懷孕婦女該打新冠疫苗嗎？　不孕科醫師：把握三要點
備孕、懷孕婦女該打新冠疫苗嗎？　不孕科醫師：把握三要點
【台灣3級警戒】慢性病人不敢去醫院看病？健保署：「視訊診療門診」5 步驟線上看診、領藥
【台灣3級警戒】慢性病人不敢去醫院看病？健保署：「視訊診療門診」5 步驟線上看診、領藥