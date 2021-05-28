首批莫德納疫苗將抵台灣！台大名醫透外交內幕：政府只能偷偷摸摸的做

首批15萬劑莫德納疫苗預計今(28)日抵台，不少民眾質疑政府動作慢半拍，台大名醫施景中透過臉書表示，其實政府很多事情只能偷偷摸摸的做。（圖... 首批15萬劑莫德納疫苗預計今(28)日抵台，不少民眾質疑政府動作慢半拍，台大名醫施景中透過臉書表示，其實政府很多事情只能偷偷摸摸的做。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）首批15萬劑莫德納疫苗預計今(28)日抵台，不少民眾質疑政府動作慢半拍，台大名醫施景中透過臉書表示，其實政府很多事情只能偷偷摸摸的做。

施景中27日晚間在個人臉書上發文，10天前，正是台灣面對最嚴峻疫情考驗的當下，在國外台灣朋友，傳來他們歐盟的友台議員，正和我們外交部長面對面視訊會議的網路畫面，商討要立即援助台灣疫苗的事，這段新聞，在他們國家低調進行，在台灣也沒媒體報導。

施景中說，大部份民眾可能覺得政府對疫苗無作為，而覺得忿怒；政府聲稱訂了3000萬劑，現在卻連100萬劑都還沒到手。

施直指，其實政府很多事情只能偷偷摸摸的做。為什麼不用我多言。

他強調，今天還看到新聞，歐盟對AZ公司提起了鉅額天價賠償要求，因為目前很多國家的AZ疫苗還無法準時到貨。即使這樣，我們涉外官員緊急要求後，歐盟還是擠出不少疫苗給我們了。

此外，針對頻傳出醫護人員在快篩站熱倒，施景中也心疼分享，其他醫院同事也有說，他們有一個負責採檢的護理師在工作中昏倒了。支援的醫師，只能用電風扇稍微散熱，但又怕有病毒擴散的疑慮。

「高雄的陳醫師說『一個有空調和排氣的採檢亭，大約60萬可以做好』。工研院也發表了正壓空調檢疫亭，在台大新竹生醫園區啟用」，施景中呼籲，如果各個醫院確實有看到第一線篩檢醫療人員，要在戶外這麼辛苦，請設立捐款專戶，並專款專用。