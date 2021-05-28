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【生命何其脆弱!】台灣立委何志偉：前助理快篩陰性•隔天卻過世　盼地方落實通報隔離政策

▲中央流行疫情指揮中心27日宣布新增13名死亡個案，死亡數再創新高，甚至有一名40多歲、相對年輕的女性；民進黨立委何志偉昨(5/27) 深夜在臉書發文，證實該名女性是他的前助理。▲據了解該名不幸去世的女子, 曾是何志偉助理，但已離開團隊多時。此個案發生在台北市。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/28 11:25
示意照為台北市快篩站。中央社

示意照為台北市快篩站。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心27日宣布新增13名死亡個案，死亡數再創新高，甚至有一名40多歲、相對年輕的女性；民進黨立委何志偉昨(5/27) 深夜在臉書發文，證實該名女性是他的前助理。

中央流行疫情指揮中心27日說明，新增13例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）死亡個案。然而，何志偉27日深夜在臉書發文並受訪指出，該名女子是他的前助理，他說這位盡心盡力在崗位上工作的前同事，在這次肺炎疫情中往生。「就在前天(5/26) ，快篩結果還是陰性，但隔一天就離開人世。在死亡後驗出病毒。」

何志偉po文中提到，最近這幾個月來，生命的無常不斷降臨；他發現，原來死神是如此的無情，一步步逼近身邊的人。然而，病毒愈是殘酷，愈需要冷靜，更需要處處留意，保護好自己，才能保障身邊最愛的人。

Po文並稱，前助理是一位善良、負責任、笑臉迎人，從小到大不需父母擔心，且非常自主獨立的女孩，「如今，是我們生命當中最大的遺憾」，盼她放下在這一世的執念，在另一個世界好好完成夢想，「我也要向她的家人致意。」

何志偉表示，這個孩子生長在一個對公共事務貢獻極高的家庭裡；在孩子離世心痛之餘，父母仍同時哭著在協助政府思考，公共政策哪裡可以改進，依然在協助政府思考公共政策與公衛之間該怎麼辦，這讓他極度心痛。

何志偉也呼籲地方政府，通報與篩檢隔離政策應確實落實，因為在此一案例中，已經24小時過去了，既沒有隔離也沒有全家篩檢，最基本的工作都沒有徹底做好，應該加強改進。

據了解該名不幸去世的女子, 曾是何志偉助理，但已離開團隊多時。此個案發生在台北市。

【生命何其脆弱!】台灣立委何志偉：前助理快篩陰性•隔天卻過世　盼地方落實通報隔離政策

【生命何其脆弱!】台灣立委何志偉：前助理快篩陰性•隔天卻過世　盼地方落實通報隔離政策

圖/何志偉臉書
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