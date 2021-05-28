台灣副指揮官陳宗彥:萬華高風險民眾健保卡註記•5/29後依法刪除　醫療院所不可拒絕看診

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）武漢肺炎疫情嚴峻，指揮中心今天（5/28) 在早會表示，日前針對萬華高風險族群健保卡註記，目的是為了協助醫事人員判斷，找出確診者。此措施將至明天5/29截止，之後將依法刪除註記。

萬華屬武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情熱區，指揮中心曾2度分析數據，發細胞簡訊提醒民眾注意健康，首次有約60萬人、第2次縮小範圍至最高風險的15萬人。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥, 今早主持全國防疫會議會後記者會表示，指揮中心對萬華高風險族群註記健保卡，是希望協助醫事人員對患者醫療判斷時更精準，加速轉診與轉檢措施。

針對近期傳出有萬華居民被醫療院所拒絕看診，陳宗彥強調，註記措施僅是協助判斷並找出確診者，醫療院所不可拒絕高風險族群就醫。

他表示萬華高風險族群健保卡註記自5月15日至29日，此後就會依照法定程序刪除註記。

陳宗彥於今天的早會上表示，從去年(2020年) 開始為了防疫需要，指揮中心針對高風險族群會有相關註記，這是基於保護全體國人，也讓高風險民眾就醫時，醫事人員可以做最好的診斷，並確保同一時段就醫的其他民眾之安全與健康。

陳宗彥呼籲，醫療機構絕對不可以有拒絕萬華地區民眾求診的情況，他說健保卡註記的目的是要找出確診者，所以絕對不能有拒絕高風險區民眾就醫情況。

他也表示，這批高風險民眾的健保卡註記時間是從5月15日到5月29日，等5/29到期後，會依照法定程序, 刪除所有的註記。

指揮中心上午也與各地方政府重申確診個案足跡公布原則，陳宗彥說，個資不公開，僅公布年齡級距與性別，居住地點只公布到區域，接觸者類型僅公開到同住家人與醫護人數。

中央社引述陳宗彥表示，個案任職單位原則上不公開，或在公開前先行溝通，個案住家、處所一律不公開，足跡涉及大眾運輸可公開，其餘開放場所若能清楚掌握接觸者或落實實聯制，可不公開，但若沒有落實、無法掌握接觸者則可公開。

此外，自上週起每天早上召開的全國防疫會議，充分溝通協調各地醫療量能、病床調度、集中檢疫所、加強型防疫旅館、後送、熱區篩檢站設立、物資整備等問題，因此下週起將改為每週二與週五召開。