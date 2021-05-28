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台灣和德國今年雙邊貿易成績亮眼　首季大幅成長約4.5%

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/28 09:04
照片來源：<a href="https://pixabay.com/zh/users/distelapparath-2726923/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3118783">Markus Distelrath</a>/<a href="https://pixabay.com/zh/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3118783">Pixabay</a>

照片來源：Markus Distelrath/Pixabay

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）根據德國聯邦統計局（Statistisches Bundesamt）於2021年5月發布的數據顯示，今（2021）年一至三月，台灣與德國的貿易總值成長4.5%，達到48.6億歐元、約新台幣1,650億元，比2020年第一季的46.5億歐元、約新台幣1,580億元，增加2.1億歐元、約新台幣70億元。

台德之間的進出口額皆成長4%以上。德國對台灣的出口金額和去年同期相比增加4.9%，為22.9億歐元、約新台幣780億元。在亞洲四小龍中，只有香港達到同樣的成長率，而德國對新加坡及韓國的出口金額則分別減少8.9%和11.0%。

台灣對德國的出口金額達到25.7億歐元、約新台幣870億元，成長4.2%。相比韓國、香港和新加坡對德國的出口金額分別減少7.0%、35.6%和43.1%，台灣遙遙領先其他亞洲四小龍，也是唯一一個達到正成長的國家。

此外，數據亦顯示台灣是亞洲四小龍中唯一一個對德國有貿易順差的國家，這表示在今年第一季德國對台灣商品的需求量攀升。

儘管目前台灣本土的新冠肺炎確診病例增加，德國經濟辦事處仍認為台德貿易關係將持續在今年下半年正向發展。

相關新聞：

德國工商總會駐外分會：74.5%德商看好台灣經濟前景

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台灣
德國
貿易

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